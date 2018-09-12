Bakanlık uyardı: Daha az çalışın! Metroda inanılmaz görüntüler

Buras\u0131 d\u00fcnyan\u0131n \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla me\u015fhur \u00fclkesi. ,Japonya\u2019da yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, 40\u2019l\u0131 ya\u015flar\u0131ndaki Japonlar\u0131n yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131n\u0131n g\u00fcnde ortalama 6 saatten az uyudu\u011funu ortaya koydu.\r\n\r\n,Uzun \u00e7al\u0131\u015fma saatleri ve stresli ya\u015fam tarz\u0131yla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen Japonya\u2019da yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma, \u00fclkedeki uyku al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 veriler ortaya koydu.\r\n\r\n,Sonu\u00e7lara g\u00f6re, erkek kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 36,1\u2019i, kad\u0131n kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n ise y\u00fczde 42,1\u2019i g\u00fcnde 6 saatten az uyuduklar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,40\u2019l\u0131 ya\u015flardaki erkeklerin y\u00fczde 48,5\u2019inin, ayn\u0131 ya\u015f grubundaki kad\u0131nlar\u0131n ise 52,4\u2019\u00fcn\u00fcn 6 saatten az uyudu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n, 40\u2019l\u0131 ya\u015flardakilerde d\u00fczenli uykunun giderek azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koyan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, ayn\u0131 ya\u015f grubundaki erkeklerin y\u00fczde 11. 3\u2019\u00fc, kad\u0131nlar\u0131n ise y\u00fczde 10,6\u2019s\u0131 5 saatten az uyuyor.\r\n\r\n,Bu rakam 40\u2019l\u0131 ya\u015flarda y\u00fczde 30,9\u2019a y\u00fckseldi. Yeterli dinlenemediklerinden \u015fikayet edenlerin oran\u0131 2009 y\u0131l\u0131ndan bu yana kademeli olarak art\u0131yor.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fan \u00fclkesi... , \u0130\u015fte o \u00fclkenin sokaklar\u0131ndan mesai d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri...,Hal b\u00f6yle olunca uykular\u0131n\u0131 sabah\u0131n ilk saatlerinde sonland\u0131r\u0131p yollara d\u00fc\u015fmek onlar i\u00e7in s\u0131radan bir rit\u00fcel.\r\n\r\n,Japonya, d\u00fcnya genelinde \u00e7al\u0131\u015fma saatlerinin en uzun oldu\u011fu \u00fclkelerden biri.\r\n\r\n,Onlardan biri Michiyo Ni\u015figaki. Ni\u015figaki'nin o\u011flu Naoya, mezun olur olmaz Japonya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck telekom \u015firketlerinden birinde i\u015fe girdi. Annesi de o\u011fluyla gurur duyuyordu.\r\n\r\n,Ama iki y\u0131l sonra i\u015fler ters gitmeye ba\u015flad\u0131. Bu sadece \u00f6rneklerden biri.\r\n\r\n,Japon reklam ajans\u0131 Dentsu'da \u00e7al\u0131\u015fan 24 ya\u015f\u0131ndaki Matsuri Takaha\u015fi, 2015 y\u0131l\u0131 Noel g\u00fcn\u00fc kald\u0131\u011f\u0131 yurttan atlay\u0131p intihar etti.\r\n\r\n,Art\u0131k i\u015f \u00f6yle bir hal ald\u0131 ki ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Bakanl\u0131k 'Daha az \u00e7al\u0131\u015f\u0131n' uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,Yeteri kadar dinlenemedi\u011fini s\u00f6yleyenlerin say\u0131s\u0131 y\u0131ldan y\u0131la artarken, yetkililer toplumu daha az \u00e7al\u0131\u015fmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k, \u00c7al\u0131\u015fma ve Refah Bakanl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Kas\u0131m ay\u0131nda ya\u015flar\u0131 20 ve \u00fczeri olan yakla\u015f\u0131k 6 bin 500 kad\u0131n ve erke\u011fe uyku ve di\u011fer g\u00fcnl\u00fck al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ile ilgili sorular y\u00f6neltti.\r\n\r\n,Ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re ise, 40\u2019l\u0131 ya\u015flardakilerde \u20186 saatten az uyuyanlar\u0131n oran\u0131\u2019 en y\u00fcksek oran\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,5 saatten az uyuyan Japonlar ise ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan t\u00fcm erkeklerin y\u00fczde 7,5\u2019ini olu\u015fturdu. Kad\u0131nlarda ise 9,2 olarak tespit edildi.,\u0130nsanlara, uykular\u0131nda yeterli d\u00fczeyde dinlenip dinlenmediklerinin de soruldu\u011fu ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 20, 2\u2019si yetersiz dinlendi\u011fini ya da hi\u00e7 dinlenemedi\u011fini belirtti.,Bakanl\u0131k yetkilileri uyku yoksunlu\u011funun zihinsel hastal\u0131klardan, obeziteye, hipertansiyondan di\u011fer sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa neden olabilece\u011fini hat\u0131rlatarak, insanlar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma saatlerini azaltmaya ve yeterli d\u00fczeyde uyuyabilmek i\u00e7in di\u011fer aile \u00fcyeleriyle ev i\u015fleri konusunda i\u015f b\u00f6l\u00fcm\u00fc yapmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yor.\r\n,\u00d6l\u00fcmlerin \u00e7o\u011fu \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken ger\u00e7ekle\u015fiyor...,Yemeyip i\u00e7meyip \u00e7al\u0131\u015fan ve \u00e7o\u011funlukla uykular\u0131ndan ve \u00f6zel ya\u015famlar\u0131ndan fedakarl\u0131k eden Japonlar, uzayan, uzat\u0131lan tatillerden fazlas\u0131yla yoksun.\r\n\r\n,Bored Panda Japonlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma d\u0131\u015f\u0131nda aktivitilerini,i\u015fe gidi\u015f \u015fekillerini sosyal medyan\u0131n da dikkatini \u00e7eken \u015fekilde g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. S\u0131k\u0131\u015f\u0131k metrolardaki yorgun bak\u0131\u015flar foto\u011fraflara yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,\u00dclkede son y\u0131llarda \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u011fl\u0131 \u00f6l\u00fcm olaylar\u0131nda da art\u0131\u015f var. 2017 sonunda Japonlar, \u00e7al\u0131\u015fma saatleriyle ilgili h\u00fck\u00fcmetin d\u00fczenlemeye gitmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Naoya bilgisayarlar\u0131 seven bir gen\u00e7ti ve i\u015fini, Japonya'n\u0131n rekabet\u00e7i istihdam piyasas\u0131nda ka\u00e7\u0131r\u0131lmaz bir f\u0131rsat olarak g\u00f6r\u00fcyordu\r\n\r\n,Japonya'da \u00e7al\u0131\u015fma saatlerinin uzun olmas\u0131 yeni bir durum de\u011fil. Uygulam