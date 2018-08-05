Bakanlık uyardı: Paranızı alın

Dan\u0131\u015ftay, T\u00fcketici Sorunlar\u0131 Derne\u011fi\u2019nin (T\u00dcSODER) BDDK aleyhine a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davada bankalar\u0131n \u201chesap i\u015fletim \u00fccreti\u201d almas\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen h\u00fckm\u00fc iptal etmi\u015fti. ,\u0130ptal kararlar\u0131 hukuki i\u015flemi ge\u00e7mi\u015fe etkili olarak ortadan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131ndan, \u2018hesap i\u015fletim \u00fccreti\u2019nin yasal dayana\u011f\u0131 ortadan kalkm\u0131\u015f olup, tahsil edilen s\u00f6z konusu \u00fccretin iadesine ili\u015fkin olarak, t\u00fcketicilerimizin, \u00fccreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmalar\u0131, ,Bakanl\u0131k'tan vatanda\u015fa \u00e7ok \u00f6nemli uyar\u0131 geldi.,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca, ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck bu \u00fccretlerin iadelerinin sa\u011flanmas\u0131 ad\u0131na farkl\u0131 ileti\u015fim kanallar\u0131ndan t\u00fcketicilere ula\u015f\u0131larak \u201cdan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti verilebilece\u011fi, t\u00fcketici hakem heyetlerinde dosya a\u00e7\u0131lmas\u0131na arac\u0131 olunabilece\u011fi\u201dne ili\u015fkin taleplerde bulunuldu\u011fu belirtildi., Bunlara itibar edilmemesi ve bu t\u00fcr doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131klara kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131 uyar\u0131s\u0131na yer verilen a\u00e7\u0131klamada, bu t\u00fcr durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fan t\u00fcketicilerin konuyu Bakanl\u0131\u011fa, emniyet birimlerine ve savc\u0131l\u0131klara bildirmesinin \u00f6nemi vurguland\u0131.,Sak\u0131n paran\u0131z\u0131 almay\u0131 unutmay\u0131n!,\u00fccretin iade edilmemesi durumunda ispatlay\u0131c\u0131 bilgi ve belgelerle uyu\u015fmazl\u0131k konusunun de\u011feri dikkate al\u0131narak (2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in 6 bin 860 liraya kadar) t\u00fcketici hakem heyetlerine ba\u015fvuru dilek\u00e7esiyle \u015fahsen, avukat marifetiyle veya e-Devlet \u00fczerinden \u2018www.tuketicisikayeti.gtb.gov.tr\u2019 adresli internet sitesinden m\u00fcracaat etmeleri m\u00fcmk\u00fcn bulunmaktad\u0131r.,Mahkemenin karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u2018hesap i\u015fletim \u00fccreti\u2019nin yasal dayana\u011f\u0131n\u0131n ortadan kalkt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilerek t\u00fcketicilerin ge\u00e7mi\u015f 10 y\u0131la d\u00f6n\u00fck olarak bankalardan iade talebinde bulunabilece\u011fi belirtildi. Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131n karar\u0131na at\u0131fta bulunularak \u015funlar kaydedildi: