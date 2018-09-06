Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı! Herkesin evinde var: İşte o liste
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan, ağırlıklı ithal ürünlerin denetimlerini hızlandırdı - Denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma karar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ağırlıklı ithal ürünlere yönelik sıkı denetimler sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.