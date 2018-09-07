Bakanlıktan büyük müjde! 80 bin kişiyi işe alacak

\u00c7al\u0131\u015fma Bakanl\u0131\u011f\u0131, toplum yarar\u0131na \u00e7al\u0131\u015fma program\u0131 kapsam\u0131nda 80 bin ki\u015finin i\u015fe al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201c100 G\u00fcnl\u00fck \u0130craat Program\u0131\u201dnda ilan etti\u011fi en \u00f6nemli projelerden biri hayata ge\u00e7irmek i\u00e7in Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 okul ya\u015fam\u0131n\u0131n huzuru, g\u00fcvenli\u011fi ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in el ele verdi.\r\n\r\n,\u00dc\u00e7 bakanl\u0131k aras\u0131nda imzalanacak "G\u00fcvenli Okul, G\u00fcvenli Gelecek" i\u015fbirli\u011fi protokol\u00fcyle, Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 okullara Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u0130\u015eKUR kanal\u0131yla, okullar\u0131n temizli\u011fi, bak\u0131m ve onar\u0131m\u0131 i\u00e7in Toplum Yarar\u0131na Program (TYP) kapsam\u0131nda 60 bin ki\u015filik\u00f6dene\u011fi il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine aktaracak. ,TYP\u2019ye ili\u015fkin ba\u015fvurular \u0130\u015eKUR \u00fczerinden al\u0131n\u0131rken, program okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte ba\u015flayacak.\r\n\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, \u201cY\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar ile \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n ve gen\u00e7lerimizin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00fcvenli bir ortamda e\u011fitim almas\u0131n\u0131n kaliteli e\u011fitimin olmazsa olmaz bir par\u00e7as\u0131 oldu\u011funun bilinciyle hem ailelerin g\u00f6z\u00fcn\u00fcn arkada kalmamas\u0131 hem de evlatlar\u0131m\u0131z\u0131n hijyenik \u015fartlarda e\u011fitim almas\u0131 i\u00e7in Milli E\u011fitim ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile beraber \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,\u0130\u015eKUR \u00fczerinden al\u0131nacak ba\u015fvurular\u0131n ard\u0131ndan program, ders zilinin \u00e7almas\u0131yla birlikte ba\u015flayacak. E\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 s\u00fcresince de devam edecek.,T\u00fcrkiye\u2019nin istihdam kurumu olan \u0130\u015eKUR, i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131na girmekte zorlanan vatanda\u015flar\u0131n toplum yarar\u0131na bir i\u015f yapmas\u0131n\u0131 ya da bir hizmet ger\u00e7ekle\u015ftirmesini sa\u011fl\u0131yor.\r\n,Ayr\u0131ca, okullarda yine TYP \u00fczerinden g\u00f6revlendirilecek yakla\u015f\u0131k 20.000 \u2018g\u00fcvenli e\u011fitim koordinasyon g\u00f6revlisi\u2019, okul y\u00f6netimleri ve okul aile birlikleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla geli\u015fmeleri an be an takip ederek olas\u0131 sorunlar kar\u015f\u0131s\u0131nda gereken tedbirlerin h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacaklar. B\u00f6ylece toplamda 80 bin ki\u015fi TYP\u2019den faydalanacak.\r\n\r\n, Bu durumdaki vatanda\u015flar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve disiplinini kazanmas\u0131 ve ge\u00e7ici gelir deste\u011fi verip, i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131na uyumunun kolayla\u015fmasi hedefleniyor.\r\n, TYP kapsam\u0131nda okullarda g\u00f6rev alacak her bir kat\u0131l\u0131mc\u0131 i\u00e7in ayl\u0131k asgari \u00fccret \u00fczerinden \u00f6demeler ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n