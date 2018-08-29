Bakanlıktan yeni ABD hamlesi! 81 ile gönderildi

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131, yerli ve mill\u00ee \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. ,Bakanl\u0131k, gelecek d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irilecek projelerde ve devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalarda yerli ve mill\u00ee \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131m\u0131n\u0131n tercih edilmesine ili\u015fkin 81 ile genelge g\u00f6nderdi.\r\n\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131nca 81 ilin il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine, gelecek d\u00f6nemde hayata ge\u00e7irilecek projelerde ve devam eden \u00e7al\u0131\u015fmalarda yerli ve mill\u00ee \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131m\u0131n\u0131n tercih edilmesine ili\u015fkin genelge g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum taraf\u0131ndan imzalanan genelge, 81 ilin \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine g\u00f6nderildi. ,Genelgeye g\u00f6re, yeni yap\u0131lacak projeler, yap\u0131m a\u015famas\u0131nda olan i\u015fler ve devam eden yap\u0131m i\u015fleri ile t\u00fcm imalatlarda ilgili mevzuatlara g\u00f6re kullan\u0131lacak makine, malzeme ve ekipmanda \u00f6ncelikli olarak yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerin tercih edilmesi istendi.\r\n,\r\nBuna g\u00f6re, yeni yap\u0131lacak projeler, yap\u0131m a\u015famas\u0131nda olan i\u015fler ve devam eden yap\u0131m i\u015fleri ile t\u00fcm imalatlarda, 7033 say\u0131l\u0131 "Sanayinin Geli\u015ftirilmesi ve \u00dcretimin Desteklenmesi" amac\u0131yla \u00e7\u0131kar\u0131lan Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararname ile Kamu \u0130hale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye g\u00f6re kullan\u0131lacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerin tercih edilmesi gerekti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,\r\nBu kapsamda, "Yerli Mal\u0131 Kullan\u0131m\u0131 Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesine" uyulmas\u0131 gerekti\u011fi vurgulanan genelgede, "\u00d6ncelikli olarak \u00fclkemizde \u00fcretilen \u00fcr\u00fcnlerin tercih edilmesi hususunda gere\u011fini \u00f6nemle rica ederim." ifadesine yer verildi.\r\n\r\n,Bakan Kurum, daha \u00f6nce Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan in\u015fa edilecek yap\u0131larda, ABD men\u015feli in\u015faat malzemelerinin kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.