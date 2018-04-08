Bakın şimdi ne iş yapıyor?

\u015eu anda 43 ya\u015f\u0131nda olan Karahan \u00c7antay ad\u0131n\u0131 ilk olarak 1995 y\u0131l\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fma ile duyurmu\u015ftu,Bu yar\u0131\u015fmada erkek g\u00fczel se\u00e7ilen \u00c7antay Mr World erkek g\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131nda T\u00fcrkiye'yi temsil etmi\u015f ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ard\u0131ndan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc olmu\u015ftu.\r\n,Daha sonra T\u00fcrkiye'de birinci oldu\u011fu yar\u0131\u015fmada tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Sibel Can'\u0131n kliplerinde oynad\u0131 ve modellik yapt\u0131.,Kaan \u00c7antay'\u0131n ad\u0131 o d\u00f6nem Sibel Can ile a\u015fk dedikodular\u0131na kar\u0131\u015ft\u0131. Bu dedikodular Sibel Can'\u0131n, Hakan Ural'a olan evlili\u011finin de sonu oldu. ,Kaan \u00c7antay'\u0131n h\u0131zla y\u00fckselen kariyeri t\u00fcm bunlardan sonra neredeyse bitme noktas\u0131na geldi. Ve Kaan \u00c7antay ortadan kayboldu. ,En son 2015 y\u0131l\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Kaan \u00c7antay, gazetecilere, 'Beni nas\u0131l tan\u0131d\u0131n\u0131z' diye sordu. ,Kaan \u00c7antay, uzun y\u0131llard\u0131r New York'ta ya\u015f\u0131yor ve New York Havaalan\u0131'nda taksicilik yap\u0131yor.,.