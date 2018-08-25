Bakmayın küçük olduğuna, tüm şehri ayağa kaldırdı!

Kahramanmara\u015f'tan Adana'ya gelen \u00e7ocuk \u015fehri birbirine katt\u0131.,Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu \u00fczerinde Hac\u0131 Sabanc\u0131 Organize Sanayi B\u00f6lgesi'nin yak\u0131n\u0131nda uygulama yapan Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, \u015f\u00fcphelendikleri 46 S 0410 plakal\u0131 servis minib\u00fcs\u00fcn\u00fc durdurmak istedi.\r\n\r\n,Polisin 'dur' ihtar\u0131na uymayan minib\u00fcs ka\u00e7\u0131nca, kovalamaca ba\u015flad\u0131. ,TAG Otoyolu'ndan D-400 Karayolu'na ge\u00e7en minib\u00fcs\u00fcn pe\u015fine b\u00f6lgedeki asayi\u015f ekipleri de sevk edildi. ,Yolu kapatan polislerin \u00fczerine minib\u00fcs\u00fc s\u00fcren \u015f\u00fcpheli, ka\u00e7maya devam etti.\r\n\r\n,Minib\u00fcsten fazla uzakla\u015famayan \u015f\u00fcpheli etraf\u0131n\u0131 \u00e7eviren polislerce yakaland\u0131., \u015e\u00fcpheli, polise verdi\u011fi ilk ifadede Kahramanmara\u015f'\u0131n Oniki\u015fubat il\u00e7esindeki evinden ka\u00e7\u0131p, minib\u00fcs\u00fc de yine orada \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 itiraf etti.\r\n\r\n,Yapt\u0131klar\u0131 aramada \u015f\u00fcphelinin \u00fczerinde kimlik, telefon ya da paraya rastlamayan polisler, sadece bir \u00e7akmak ile fla\u015f bellek buldu. ,\u015e\u00fcpheli ve \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs, yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan \u0130ncirlik Polis Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n, Asayi\u015f uygulama noktalar\u0131nda polislerin \u00fczerine arac\u0131 s\u00fcrerek ka\u00e7an h\u0131rs\u0131z, 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 20 kilometre uzakl\u0131kta polislerin \u0130ncirlik kav\u015fa\u011f\u0131nda \u00f6n\u00fcn\u00fc kesmesi \u00fczerine minib\u00fcs\u00fc durduran \u015f\u00fcpheli, bu kez de ara\u00e7tan inerek yaya olarak ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Fla\u015f belle\u011fe incelenmek \u00fczere el konulurken, polislerin telefon ile ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs\u00fcn sahibi ise arac\u0131 \u015fof\u00f6re b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131ndan haberinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.