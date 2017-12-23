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Bali Adası'nda Agung Yanardağı harekete geçti
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Bali Adası'nda Agung Yanardağı harekete geçti
Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.
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