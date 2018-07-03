Bali'de Agung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'n\u0131n Bali Adas\u0131'ndaki Agung Yanarda\u011f\u0131'nda patlama meydana geldi.\r\n,Endonezya Jeoloji Ajans\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 7 dakika s\u00fcren patlamada, yanarda\u011fdan p\u00fcsk\u00fcren k\u00fcl ve dumanlar\u0131n 2 bin metre y\u00fckse\u011fe \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve lavlar\u0131n 2 kilometrelik alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, literat\u00fcrde "stromboli" olarak adland\u0131r\u0131lan orta \u015fiddetteki patlaman\u0131n ard\u0131ndan mevcut alarm seviyesinin art\u0131r\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131, volkan kraterine 4 kilometre yak\u0131nl\u0131ktaki alan\u0131n "tahliye b\u00f6lgesi" ilan edildi\u011fi kaydedildi.\r\n,Ge\u00e7en hafta Bali Uluslararas\u0131 Havaalan\u0131, yanarda\u011fdan \u00e7\u0131kan volkan k\u00fcllerinin hava ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 aksatmas\u0131 nedeniyle yar\u0131m g\u00fcn hizmete kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bali Adas\u0131'ndaki Agung Yanarda\u011f\u0131 ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fanan patlamalar\u0131n ard\u0131ndan yeniden d\u00fcnyan\u0131n g\u00fcndemine gelmi\u015fti. Yanarda\u011f 1963'te patlad\u0131\u011f\u0131nda lav ak\u0131\u015f\u0131 tam 11 ay s\u00fcrm\u00fc\u015f, 1000'den fazla ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken b\u00fcy\u00fck maddi hasar ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. Yanarda\u011f\u0131n etki alan\u0131nda halen 4 milyon ki\u015fi ya\u015f\u0131yor.\r\n,250 milyon n\u00fcfusa ev sahipli\u011fi yapan tak\u0131madalar \u00fclkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ate\u015f Ku\u015fa\u011f\u0131" olarak adland\u0131r\u0131lan, 120 aktif volkan\u0131n bulundu\u011fu bir b\u00f6lgede merkezinde yer al\u0131yor.\r\n