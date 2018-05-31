Balık avlarken karşısına çıktı! Ne olduğunu öğrenince çok şaşırdı

Yaral\u0131, olduk\u00e7a sempatik g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bu canl\u0131y\u0131 beslemek istedi; fakat hayvan\u0131n t\u00fcr\u00fcn\u00fc bilmedi\u011finden zehirli olmas\u0131ndan kortu. ,Kahramanmara\u015f'\u0131n Oniki\u015fubat il\u00e7esinde bal\u0131k tutmaya dere kenar\u0131na giden Ali Yaral\u0131, daha \u00f6nce hi\u00e7 g\u00f6rmedi\u011fi bir canl\u0131ya rastlad\u0131.,Oniki\u015fubat il\u00e7esinde bal\u0131k tutmak i\u00e7in bir dere kenar\u0131na giden Ali Yaral\u0131, \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan otluk alanda bir canl\u0131 g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,Cep telefonuyla kaydetti\u011fi canl\u0131n\u0131n t\u00fcr\u00fcn\u00fc ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndaysa ilgin\u00e7 bir ger\u00e7ekle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ali Yaral\u0131, canl\u0131y\u0131 sar\u0131 ve siyah renklerinden dolay\u0131 bukalemuna benzetti.\r\n\r\n,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc canl\u0131y\u0131 cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen Yaral\u0131, internet \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada ise hayvan\u0131n nesli t\u00fckenmekte olan sar\u0131 benekli \u201cT\u00fcrk Semenderi\u201d oldu\u011funu tespit etti.\r\n\r\n,Do\u011fada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc canl\u0131y\u0131 beslemek istedi\u011fini ancak ne oldu\u011funu bilemedi\u011fini s\u00f6yleyen Yaral\u0131, \u201cBen olta bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile vakit ge\u00e7iriyorum. ,Bakir meralara gidip oralarda avlanmay\u0131 seviyorum. ,Zaman zamanda gitti\u011fim b\u00f6lgelerde farkl\u0131 t\u00fcrlerde canl\u0131lar g\u00f6r\u00fcyorum. ,Bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm canl\u0131n\u0131n ne oldu\u011funa anlam veremedim.\r\n\r\n,Yap\u0131 itibariyle \u00e7ok farkl\u0131 ve renkleri \u00e7ok g\u00fczeldi, ya\u015fam alan\u0131ndan al\u0131p beslemeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm ancak bilmedi\u011fim bir hayvan oldu\u011fu i\u00e7in almad\u0131m.\r\n\r\n,Bukalemuna benzettim, k\u0131sa bir zaman sevdikten sonra tekrar do\u011fal ya\u015fam alan\u0131na b\u0131rakt\u0131m.\r\n\r\n,D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcmde internetten ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m ve \u00fclkemizde nesli t\u00fckenmekte olan T\u00fcrkiye semenderi oldu\u011funu \u00f6\u011frendim.\r\n\r\n,Bu anlamda canl\u0131y\u0131 do\u011fal ya\u015fam\u0131na b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131ma seviniyorum.\r\n\r\n,Canl\u0131y\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm alan \u00e7ok s\u0131k bitki alan\u0131yla kapl\u0131, nem oran\u0131 y\u00fcksek bir dere kenar\u0131yd\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Semender kertenkeleye benzer ama hem karada hem suda ya\u015far.,Kurba\u011fagiller grubuna girer.Kuyruklular s\u0131n\u0131f\u0131ndan uzun g\u00f6vdeli, d\u00f6rt bacakl\u0131, kuyruklu, amfibyum olan bu canl\u0131n\u0131n karada ya\u015fayanlar\u0131na kara semenderleri, suda ya\u015fayanlar\u0131na su semenderleri denir.\r\n\r\n,Semenderin uzun bir kuyru\u011fu, iki yanlar\u0131ndan \u00e7\u0131kan d\u00f6rt aya\u011f\u0131 vard\u0131r.,Derisi organizmas\u0131n\u0131n suyunu \u00e7\u0131karmakta, onun i\u00e7in de bu hayvan suda yada batakl\u0131k gibi \u00e7ok sulu yerlerde ya\u015far.\r\n\r\n,Semenderin yumurtalar\u0131 kabuksuzdur.Kurumamalar\u0131 i\u00e7in bunlar\u0131 suya b\u0131rak\u0131r.\r\n\r\n,Yumurtalardan \u00e7\u0131kan larvalar t\u0131pk\u0131 bal\u0131klar gibi solunga\u00e7lar\u0131 ile solunum yaparlar.\r\n\r\n,Daha sonra ba\u015fkala\u015f\u0131m (metamorfoz) ge\u00e7irerek solunga\u00e7lar\u0131n\u0131 ve yaln\u0131z suda ya\u015famalar\u0131na imkan veren baz\u0131 organlar\u0131n\u0131 atarlar.\r\n\r\n,Meksika'da ya\u015fayan bir semender \u00e7e\u015fidi, solunga\u00e7lar\u0131n\u0131 ve \u00f6teki organlar\u0131n\u0131 kaybetmez, bunun i\u00e7inde hep ya\u015far.