Balıkçı oltasına ceset takıldı

Bursa\u2019n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Bo\u011fazk\u00f6y baraj\u0131 Koca \u00c7ay\u0131 mevkiinde erkek cesedi bulundu. Bal\u0131k\u00e7\u0131 oltas\u0131na tak\u0131lan erkek cesedinin kime ait oldu\u011fu ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor\r\n\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re, baraja bal\u0131k tutmaya giden gen\u00e7, bir s\u00fcre sonra oltas\u0131na a\u011f\u0131r bir \u015feyin tak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. Oltay\u0131 \u00e7ekmeye ba\u015flayan gen\u00e7, insan cesedini g\u00f6r\u00fcnce \u015fok ya\u015fad\u0131. Gen\u00e7 durumu jandarma ekiplerine bildirdi.\r\n\r\n,Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baraj i\u00e7indeki erkek cesedinin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Hamzabey mahallesi Koca \u00c7ay\u0131 mevkiinde gelen \u0130neg\u00f6l itfaiyesi Arama kurtarma ekipleri sudaki cesedi \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n \r\n,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re 50 ya\u015flar\u0131ndaki erkek \u015fahs\u0131n cesedi, cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan, kesin \u00f6l\u00fcm sebebinin belirlenmesi i\u00e7in Bursa Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi.\r\n \r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.