Balıkesir'de dehşet! Minik kız pedagog eşliğinde anlattı

Korkun\u00e7 ger\u00e7ek b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Kan donduran detaylar...,Bal\u0131kesir'de evlerinin balkonunda otururken iki ki\u015finin hal\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphesiyle polise ihbarda bulundu.\r\n,Olay yerine h\u0131rs\u0131zl\u0131k ihbar\u0131 ile gelen polis ekipleri bo\u015f bir arazide erkek cesediyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,\u0130lk anda kimli\u011fi belli olmayan cesedin Maltepe mahallesinde yaln\u0131z ya\u015fayan Arif Sava\u015f (80) oldu\u011funu tespit eden ekipler geni\u015f soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Sava\u015f'\u0131n ailesi ve yak\u0131n \u00e7evresinden ald\u0131klar\u0131 bilgileri toplayan cinayet b\u00fcro ekipleri \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Arif Sava\u015f'\u0131n, 4 ya\u015f\u0131nda k\u0131z\u0131 ve 5 ya\u015f\u0131nda o\u011flu oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen ve ayn\u0131 mahallede oturan kom\u015fusu Osman \u00d6.'ye maddi yard\u0131mda bulundu\u011funu tespit ettiler.\r\n,Osman \u00d6.'nin sabah saatlerinde evinin \u00f6n\u00fcnde hal\u0131 y\u0131kad\u0131\u011f\u0131 bilgisini de alan ekipler soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftirince korkun\u00e7 cinayetin ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Osman \u00d6.'n\u00fcn arkada\u015f\u0131 \u015eahin \u00d6. ile birlikte Arif Sava\u015f'\u0131 evlerine davet ederek 2 \u00e7ocu\u011fun g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcnde ya\u015fl\u0131 adam\u0131n kafas\u0131na sopa ile vurup ard\u0131ndan yast\u0131kla bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ya\u015fl\u0131 adam\u0131 vah\u015fice katledip hal\u0131ya sararak bo\u015f bir araziye atan katil zanl\u0131lar\u0131 ard\u0131ndan maktul\u00fcn evine girerek para ve ziynet e\u015fyas\u0131 arad\u0131.\r\n,Bal\u0131kesir \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cengiz Zeybek'in takip etti\u011fi olayda Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro ekipleri, Arif Sava\u015f'\u0131 \u00f6ld\u00fcren Osman \u00d6.'n\u00fcn 4 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131yla pedagog e\u015fli\u011finde g\u00f6r\u00fc\u015ferek cinayetin ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi.\r\n,Korkun\u00e7 cinayete \u015fahit olan iki karde\u015f, Devlet korumas\u0131na al\u0131n\u0131rken mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lan Osman \u00d6. ve \u015eahin \u00d6. ise tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n