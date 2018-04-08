Balıkesir'de gece yarısı katliam gibi kaza

Gece yar\u0131s\u0131 k\u00f6t\u00fc haber geldi. Hi\u00e7biri kurtar\u0131lamad\u0131,.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Sar\u0131msakl\u0131'dan Ayval\u0131k'a giden G\u00f6zde \u00c7am (20) y\u00f6netimindeki 10 BEY 19 plakal\u0131 otomobil, Sefa \u00c7aml\u0131k Mahallesi \u00c7aml\u0131k Koyu mevkisinde, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenar\u0131ndaki \u00fcst\u00fcnde elektrik trafosu bulunan beton dire\u011fe \u00e7arpt\u0131. Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00c7am ile otomobilde bulunan \u0130brahim Alper Yava\u015f (20) ve Mert Artur'un (22) ara\u00e7 i\u00e7inde s\u0131k\u0131\u015farak hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Polis ekipleri \u00e7evrede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131rken Ayval\u0131k \u0130tfaiye Grup Amirli\u011fi ekipleri de 3 gencin cans\u0131z bedenlerini uzun u\u011fra\u015flar sonucu ara\u00e7tan \u00e7\u0131kard\u0131. Kazay\u0131 duyarak olay yerine gelen gen\u00e7lerin yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi. Gen\u00e7lerin cesetleri otopsi i\u00e7in Bursa Adli T\u0131p Kurumu morguna g\u00f6nderilirken trafoyu ta\u015f\u0131yan ve y\u0131k\u0131lma tehlikesi olan beton direk de vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla yerinden s\u00f6k\u00fcld\u00fc. Polis ekiplerinin olayla ilgili soru\u015fturmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.