Balıkesir'in kurtuluş coşkusuna 'tülütabaklar' damga vurdu

\u0130\u015fgal y\u0131llar\u0131nda d\u00fc\u015fman devriyelerinin korkulu r\u00fcyas\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen t\u00fcl\u00fctabaklar\u0131 canland\u0131ran derici esnaf\u0131, kat\u0131l\u0131mc\u0131lara e\u011flenceli anlar ya\u015fatt\u0131.\r\n\r\n,Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Zekai Kafao\u011flu'nun an\u0131ta \u00e7elenk koymas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, sayg\u0131 duru\u015funda bulunulup, \u0130stiklal Mar\u015f\u0131 okundu. ,Bal\u0131kesir Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130smail Demirhan, Bal\u0131kesir Garnizon Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral Kemal Turan ve Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zekai Kafao\u011flu, kurtulu\u015f kutlamas\u0131na kat\u0131lan halk\u0131 selamlad\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kutlama mesaj\u0131 okundu.,G\u00fcn\u00fcn anlam ve \u00f6nemini belirten konu\u015fmay\u0131 yapan B\u00fcy\u00fck\u015fehir Ba\u015fkan\u0131 Zekai Kafao\u011flu, Bal\u0131kesir'in Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131'nda \u00f6nemli bir yeri oldu\u011funu vurgularken, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atat\u00fcrk ve \u015fehitleri rahmetle and\u0131.\r\n\r\n,Hasan Basri \u00c7antay gibi \u00f6nemli isimler halk\u0131n bilin\u00e7lenmesine ve \u00f6rg\u00fctlenmesine katk\u0131 sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck \u00f6nder Atat\u00fcrk'\u00fcn Za\u011fnos Pa\u015fa hutbesinde s\u00f6z etti\u011fi, 'Bal\u0131kesir'in dindar ve kahraman insanlar\u0131' sayesinde \u015fehrimiz Ege'de kendi imkanlar\u0131yla milli m\u00fccadeleyi ba\u015flatan tek \u015fehir oldu. ,Konu\u015fmas\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik ekonomik sald\u0131r\u0131larda de\u011finen Kafao\u011flu, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,\u00dclkemizi ele ge\u00e7irmek i\u00e7in bu kez ekonomi silah\u0131n\u0131, dolar silah\u0131n\u0131, avro silah\u0131n\u0131 kullanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. ,Hepimiz uyan\u0131k olmak, \u00fclkemize, ekonomimize, T\u00fcrk Liram\u0131za sahip \u00e7\u0131kmak mecburiyetindeyiz.\r\n\r\n,Biz kendi devletimize, milletimize, ekonomimize, T\u00fcrk Liram\u0131za sahip \u00e7\u0131kt\u0131k\u00e7a, isteyen istedi\u011fi oyunu oynas\u0131n, asla ba\u015faramayacaklar. "\r\n\r\n,\u00dclkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine y\u0131lmadan, yorulmadan ilerlemeye devam ediyor. ,\u015eehitlerimizi rahmet ve minnetle an\u0131yoruz."\r\n\r\n,Karesi Atl\u0131 Ok\u00e7uluk Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyelerinin atl\u0131 ge\u00e7i\u015fleri b\u00fcy\u00fck alk\u0131\u015f ald\u0131.\r\n\r\n,Ke\u00e7i ve koyun postu giyen, y\u00fczlerini ve v\u00fccutlar\u0131n\u0131 baca kurumu ile boyayan t\u00fcl\u00fctabaklar, protokol \u00fcyelerinin \u00f6n\u00fcnde davul zurna e\u015fli\u011finde dans etti.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok Bal\u0131kesirli, t\u00fcl\u00fctabaklarla foto\u011fraf \u00e7ektirmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,.,30 Haziran 1920'de i\u015fgal edilen, 6 Eyl\u00fcl 1922'de h\u00fcrriyetine kavu\u015fan Bal\u0131kesir'in Kurtulu\u015f G\u00fcn\u00fc'ndeki ilk etkinlik Atat\u00fcrk An\u0131t\u0131'nda ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Daha sonra Atat\u00fcrk Stad\u0131 \u00f6n\u00fcndeki t\u00f6renlere ge\u00e7ildi.\r\n\r\n,Bal\u0131kesir'in d\u00fc\u015fman i\u015fgalinden kurtulu\u015fu, sembolik olarak canland\u0131r\u0131ld\u0131. , T\u00f6rene AK Parti Bal\u0131kesir Milletvekilleri Adil \u00c7elik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, CHP Bal\u0131kesir milletvekilleri Ahmet Ak\u0131n ile Fikret \u015eahin, Alt\u0131eyl\u00fcl Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Hasan Avc\u0131 ve Karesi Belediye Ba\u015fkan\u0131 AK Parti'li Y\u00fccel Y\u0131lmaz kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bug\u00fcn \u00fczerinde karde\u015f\u00e7e ya\u015fanan topraklar\u0131n zorlu ko\u015fullarda a\u011f\u0131r m\u00fccadelelere sahne oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ba\u015fkan Kafao\u011flu, "\u00d6nce Seyit Onba\u015f\u0131'n\u0131n destan yazd\u0131\u011f\u0131 \u00c7anakkale Sava\u015f\u0131, ard\u0131ndan al\u00e7ak d\u00fc\u015fman i\u015fgaliyle harap ve bitap d\u00fc\u015fen aziz yurdumuz ac\u0131 i\u00e7inde k\u0131vran\u0131rken, Bal\u0131kesir aya\u011fa kalkt\u0131 ve milli m\u00fccadele ate\u015fini yakt\u0131. ,"D\u00fczenlenen kongrelerle halk\u0131m\u0131z milli birlik ruhuyla adeta bir h\u00fck\u00fcmet gibi hareket ederek silah temin etti, ayl\u0131k \u00f6dedi, makam ve mevkileri tespit etti, milli m\u00fccadelenin \u015feklini belirledi. ,Bal\u0131kesir'in d\u00fc\u015fman i\u015fgalinden tamamen kurtuldu\u011fu 6 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fcn\u00fc Bal\u0131kesir\u2019in Kurtulu\u015f G\u00fcn\u00fc olarak kutluyoruz"\r\n\r\n,"Sizler de g\u00f6r\u00fcyorsunuz ki g\u00fcn\u00fcm\u00fczde sava\u015flar art\u0131k sadece topla t\u00fcfekle yap\u0131lm\u0131yor. ,B\u00fct\u00fcn bu pis i\u015fbirliklerine kar\u015f\u0131 hepimize g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor. ,"Olabildi\u011fince yerli ve milli \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelmemiz, param\u0131z\u0131 \u00fclkemizde tutmam\u0131z gerekiyor. ,"EvelAllah, bizim Allah\u0131m\u0131z var, hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ekonomimiz var, her t\u00fcrl\u00fc d\u00fc\u015fmanca giri\u015fime kar\u015f\u0131 yek v\u00fccut olmu\u015f milletimiz var