Balkanlardan önemli mesaj: Türkiye'yi yıkmak kolay değil

Balkanlardaki akademisyen ve uzmanlar, T\u00fcrkiye'nin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir ekonomi modeline sahip oldu\u011funu belirtti. ,Makedon, Arnavut ve Kosoval\u0131 akademisyen ve uzmanlar, AA muhabirine yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye ve ABD ile son d\u00f6nemde ya\u015fanan kriz ve bunun ekonomiye yans\u0131malar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi.\r\n\r\n,Arnavut ekonomi uzman\u0131 Bardhi Sejdarasi, b\u00fcy\u00fck bask\u0131lara ra\u011fmen T\u00fcrkiye'nin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir ekonomi modeline sahip oldu\u011funu belirterek, T\u00fcrkiye'nin yerel para ve finansal istikrar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla son ya\u015fanan dalgalanmalar\u0131 atlatma yollar\u0131 ve olanaklar\u0131 bulaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Sejdarasi, T\u00fcrkiye'deki en son sosyoekonomik geli\u015fmelere bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, \u00fclkede \u00f6zellikle yerel parada istikrar sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun da ekonominin olumlu y\u00f6nde hareket etti\u011finin g\u00f6stergesi oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, "ABD dahil olmak \u00fczere farkl\u0131 \u00fclkeler taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen baz\u0131 i\u015flemler nedeniyle ya\u015fanan b\u00fcy\u00fck bask\u0131lara bakmaks\u0131z\u0131n bu an kalk\u0131nma an\u0131d\u0131r." dedi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 ile Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tedbirlerin yerel paraya istikrar getirdi\u011fi gibi, istikrarl\u0131 parasal ve mali denge de sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Sejdarasi, Avrupa'da en y\u00fcksek ekonomik b\u00fcy\u00fcme oranlar\u0131ndan birine sahip T\u00fcrkiye'nin ekonomisinin g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n,Sejdarasi, son dalgalanmalar\u0131n ister istemez ekonomiye yeniden y\u00f6n verdi\u011fini ifade ederek, "Bu \u00fclkede yap\u0131lan reformlar sadece makroekonomik s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirlik sa\u011flamad\u0131. Yerel ve yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131 da \u00f6nemli seviyelere \u00e7\u0131kartt\u0131. (T\u00fcrkiye) S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir ekonomi modeline sahip. B\u00f6yle bir ekonomi modeline sahip olmadan ekonomik b\u00fcy\u00fcmenin veya T\u00fcrkiye'nin t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131n\u0131n refah\u0131n\u0131n bir g\u00f6stergesi olamazd\u0131." g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6lge ve T\u00fcrkiye ekonomisinde ya\u015fanan herhangi bir dalgalanman\u0131n b\u00f6lgesel, Avrupa ve daha geni\u015f pazarlarda etki olu\u015fturdu\u011funa dikkati \u00e7eken Sejdarasi, "T\u00fcrkiye veya herhangi bir AB \u00fclkesindeki ekonomik b\u00fcy\u00fcme oran\u0131 ne kadar y\u00fcksek olursa AB genelindeki ekonomik b\u00fcy\u00fcme oranlar\u0131 o kadar y\u00fcksek olacakt\u0131r." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Sejdarasi, "T\u00fcrkiye h\u00fck\u00fcmetinin ald\u0131\u011f\u0131 tedbirler, liran\u0131n istikrar\u0131 ve \u00f6zellikle ekonomi ve mali politikalar yoluyla mevcut durumun \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrece\u011fine inan\u0131yorum." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Pri\u015ftine \u00dcniversitesi Ekonomi Fak\u00fcltesinde g\u00f6rev yapan Prof. Dr. Nagib Skenderi de T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn yat\u0131r\u0131mc\u0131larda karamsarl\u0131\u011fa neden oldu\u011funu belirterek, "Son d\u00f6nemde d\u0131\u015f bor\u00e7ta tek sent borcu olmayan tek ekonomi T\u00fcrkiye'nin. T\u00fcrkiye, y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 5 ila 8 b\u00fcy\u00fcmeyle d\u00fcnyan\u0131n en geli\u015fmi\u015f 20 ekonomisi aras\u0131nda yer al\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla bunu y\u0131kmak kolay de\u011fil." diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Skenderi, ABD'nin, uygulad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlarla T\u00fcrkiye ve T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan intikam almak istedi\u011fine i\u015faret ederek, "ABD, bunlar\u0131 birka\u00e7 vatanda\u015f\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 diye yap\u0131yor. Donald Trump'\u0131n ba\u015fkanl\u0131k g\u00f6revine gelmesiyle T\u00fcrkiye gibi end\u00fcstriyel anlamda geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerin Amerikan bankalar\u0131ndan kredi \u00e7ekme ko\u015fullar\u0131 g\u00fc\u00e7le\u015ftirilmi\u015ftir." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ve daha bir\u00e7ok \u00fclkenin ABD'den al\u0131nan kredilerle yeni yat\u0131r\u0131mlar\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7may\u0131 hedefledi\u011fini ifade eden Skenderi, "\u015eimdi bu hedeflerini ger\u00e7ekle\u015ftiremiyorlar ve bu nedenle de dolar ve T\u00fcrk Liras\u0131 aras\u0131nda bir sal\u0131n\u0131m mevcut. Ayn\u0131 durum global finans pazar\u0131nda avro ve T\u00fcrk Liras\u0131 aras\u0131nda da bekleniyor." \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n,Skenderi, sahip oldu\u011fu g\u00fc\u00e7l\u00fc ekonomiyle T\u00fcrkiye'nin ABD ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 krize dayanabilece\u011fine dikkati \u00e7ekerek, "T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda ya\u015fanan ekonomi bilenmesi, uzun vadede geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc olmayan sonu\u00e7lar do\u011furabili