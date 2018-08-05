Balkonda otururken hayatının şokunu yaşadı

Evinin balkonunda oturan Ay\u015feg\u00fcl Kesimal'in sa\u011f el i\u015faret parma\u011f\u0131na nereden geldi\u011fi belirlenemeyen mermi \u00e7ekirde\u011fi isabet etti. ,Saplanan mermi \u00e7ekirde\u011fi ile parma\u011f\u0131 kanlar i\u00e7erisinde kalan kad\u0131n, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan Ka\u00e7kar Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan ambulansla Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata al\u0131nd\u0131. ,Balkonda otururken neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131!,Olay, \u00f6\u011fle saatlerinde Arde\u015fen il\u00e7esi \u015eenyama\u00e7 k\u00f6y\u00fcnde meydana geldi. ,Parma\u011f\u0131ndaki mermi \u00e7ekirde\u011fi \u00e7\u0131kar\u0131lan kad\u0131n bir s\u00fcre kald\u0131\u011f\u0131 hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.