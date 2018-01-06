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Türkiye Gazetesi

Balona röveşata atan çocuk futbolcu oldu

Balona röveşata atan çocuk futbolcu oldu
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24 yaşındaki Gülbey Türkücü, ailesi ile birlikte Elbistan Sentetik Çim Sahada antrenman yapan Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti. Burada Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav ve Teknik Direktör Mutlu Doğan tarafından karşılanan Gülbey Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek, sahaya çıktı. Ankara Kızılay’da caddede yürürken balona röveşata çekmeye çalışmasıyla gündeme gelen Gülbey Türkücü, kayıp olduğu için aranıyordu. Kızılay’daki bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, ailesi ile buluşturulmuştu. Yaklaşık 2 aylık bir tedavinin ardından memleketi Elbistan’a gelen Gülbey Türkücü’ye, çok sevdiği Elbistanspor tarafından sürpriz yapıldı. Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı rövaşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşları ile alkış aldı.

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