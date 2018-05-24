Balotelli Süper Lig'e geliyor

\u015eampiyonlu\u011fu ezeli rakibi G.Saray\u2019a kapt\u0131ran ve 4 y\u0131ld\u0131r kupa hasreti \u00e7eken F.Bah\u00e7e, \u2018d\u00fc\u015f\u00fck maliyetli\u2019 y\u0131ld\u0131zlar\u0131 radar\u0131na ald\u0131. (Kaynak: Ak\u015fam)\r\n,Ancak Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, se\u00e7im s\u00fcreci bitene kadar beklemede kalmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Mali kriterler g\u00f6zetiminde oyuncu aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde olan Sar\u0131-Lacivertliler, ince eleyip s\u0131k dokuyacak.\r\n,Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda yap\u0131lan y\u00fcksek maliyetli oyuncu transferleri hem h\u00fcsran oldu hem de kul\u00fcb\u00fc uzun y\u0131llar bor\u00e7 \u00f6demeye mahkum etti. Bu sebeple Balotelli ve Badstuber bi\u00e7ilmi\u015f kaftan gibi.\r\n,Alman savunmac\u0131 Holger Badstuber\u2019in Stutgart\u2019la olan s\u00f6zle\u015fmesi 30 Haziran\u2019da sona eriyor. 29 ya\u015f\u0131ndaki stoper bu sezon 27 kar\u015f\u0131la\u015fmada 2 gol kaydetti.,Ayn\u0131 tarihte de Mario Balotelli\u2019nin Nice kul\u00fcb\u00fcyle olan mukavelesi bitiyor. \u0130ki oyuncuya da bonservis \u00f6denmeyecek. Ama dolgun maa\u015f \u00f6nerisi sunulacak. Bu sezon Frans\u0131z ekibinde Lig ve Avrupa dahil 35 kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kan \u0130talyan golc\u00fc Balotelli, 24 gol 1 asistle oynad\u0131.,Uzun s\u00fcredir santrforlardan y\u00fcz\u00fc g\u00fclmeyen F.Bah\u00e7e, Guiza, Emenike ve Van Persie gibi vakalardan sonra, Balotelli ile taraftar\u0131n\u0131n g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ho\u015f etmek istiyor.,,Ve Balotelli bombas\u0131 patl\u0131yor!\r\n