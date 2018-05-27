Bangladeş'te uyuşturucu operasyonu! En az 70 ölü

Banglade\u015f'te uyu\u015fturucuyla m\u00fccadele \u00e7er\u00e7evesinde ay ba\u015f\u0131ndan bu yana d\u00fczenlenen operasyonlarda \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 70'i a\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,BBC'nin haberine g\u00f6re, yetkililer \u00fclke genelinde yap\u0131lan operasyonlar s\u0131ras\u0131nda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ile uyu\u015fturucu sat\u0131c\u0131lar\u0131 aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmalarda 70'den fazla ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,Operasyonlarda 3 binin \u00fczerinde ki\u015finin de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Aktivistler, Banglade\u015f'teki operasyonlar\u0131, Filipinler Devlet Ba\u015fkan\u0131 Rodrigo Duterte'nin 2016 y\u0131l\u0131nda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmal\u0131 uyu\u015fturucuyla m\u00fccadele bask\u0131nlar\u0131na benzetiyor.\r\n\r\n,Banglade\u015f Ba\u015fbakan\u0131 \u015eeyh Hasina, operasyonlar\u0131n, radikal militanlarla m\u00fccadele kadar \u00f6nemli oldu\u011funu belirtiyor. ,Filipinler'de 2016 y\u0131l\u0131 temmuz ay\u0131nda ba\u015flat\u0131lan uyu\u015fturucuyla m\u00fccadele operasyonlar\u0131nda 7 binden fazla ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi ifade ediliyor.