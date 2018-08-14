Banka vurguncularına dev operasyon

\u0130stanbul \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck bankalar\u0131n\u0131n internet sitelerini kopyalayarak ve sahte \u00e7a\u011fr\u0131 merkezi kurarak milyonlarca liral\u0131k vurgun yapan bir \u015febekeyi \u00e7\u00f6kertti.,\u0130l Jandarma komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar neticesinde vatanda\u015flar\u0131n banka hesaplar\u0131na girerek ba\u015fka hesaplara transferler yapan bir \u015febekenin izine ula\u015ft\u0131. \u015eebekenin \u0130stanbul, \u0130zmir, K\u0131rklareli ve Gaziantep\u2019te faaliyet y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. , \u015eebekenin 6 bin ki\u015finin hesab\u0131 \u00fczerinden 45 milyon liral\u0131k vurgun yapt\u0131\u011f\u0131 belirlendi. 38 ki\u015fi tutukland\u0131. \u015eebekenin vurgun y\u00f6ntemleri detaylar\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u015eebekeyi takibe alan \u0130l Jandarma ekiplerinin tespitlerine g\u00f6re \u015febeke; aralar\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck bankalar\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu 11 ayr\u0131 bankan\u0131n internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, instagram gibi sosyal medya mecralar\u0131na verdi\u011fi reklamlar \u00fczerinden vatanda\u015flar\u0131 kendi yapt\u0131klar\u0131 sahte internet sitelerine y\u00f6nlendiriyordu.\r\n\r\n,Kap\u0131y\u0131 g\u00fcler y\u00fczle, "merhaba" diye a\u00e7\u0131p kar\u015f\u0131s\u0131nda ekipleri g\u00f6r\u00fcnce ne oldu\u011funu \u015fa\u015f\u0131rd\u0131...