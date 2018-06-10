Bankacılığı bırakıp tavuk çiftliği kurdu

Rize merkeze ba\u011fl\u0131 Akp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 28 ya\u015f\u0131ndaki \u00fcniversite mezunu Emre Y\u0131lmaz, as\u0131l mesle\u011fi olan bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 b\u0131rakarak tavuk \u00e7iftli\u011fi kurdu.\r\n\r\n,Rize merkeze ba\u011fl\u0131 Akp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 28 ya\u015f\u0131ndaki \u00fcniversite mezunu Emre Y\u0131lmaz as\u0131l mesle\u011fi olan bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 b\u0131rakarak tavuk \u00e7iftli\u011fi kurdu. Arazisinin tapusunda \u00e7\u0131kan bir sorun nedeniyle hibe alamayan fakat bunu kendisine sorun yapmadan borca girerek bin 500 kapasiteli bir tavuk \u00e7iftli\u011fi kuran Emre Y\u0131lmaz bug\u00fcnlerde Rize'nin hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r marketlerinde, \u00e7iftli\u011finde \u00fcretti\u011fi yumurtalar ile raflardaki yerini ald\u0131.\r\n\r\n,Daha b\u00fcy\u00fck daha donan\u0131ml\u0131 bir tesis, kesimhanesi belki kulu\u00e7kahanesi \u015feklinde daha donan\u0131ml\u0131 bir tesis yaparak biraz daha geni\u015f bir pazara, geni\u015f bir kitleye hitap etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" ifadelerini kulland\u0131.,Hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini dile getiren Y\u0131lmaz "Rize'de ya\u015f\u0131yorum ve uzun y\u0131llar bankac\u0131l\u0131k, finans sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7al\u0131\u015f\u0131rken hep hayalimdi hayvanlarla u\u011fra\u015fmak, kendi k\u00f6y\u00fcmde bir \u015feyler yapmak. ,\u0130nsanlar\u0131n yumurtalara olan g\u00fcveninin azalmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc kendisinin kurdu\u011fu \u00e7iftli\u011fi g\u00f6rmesiyle yumurtas\u0131na talep oldu\u011funu dile getiren Y\u0131lmaz "Piyasada \u00e7ok fazla yumurta \u00e7e\u015fidi var. \u0130nsanlar yumurta al\u0131rken inanam\u0131yorlar, asl\u0131nda g\u00fcvenemiyorlar. \r\n,Bankac\u0131l\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 y\u0131llarda \u015fu an kazand\u0131\u011f\u0131 \u00fccretten daha fazla kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama kendisinin hayallerinin pe\u015finden gitti\u011finden \u00f6t\u00fcr\u00fc mutlu oldu\u011funu belirten 28 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 giri\u015fimci Y\u0131lmaz, "Bankac\u0131l\u0131kta daha az kazanm\u0131yordum ama her \u015fey de para de\u011fil. \u0130nsan\u0131n huzurlu ya\u015famas\u0131 ve bu yolda y\u00fcr\u00fcmesi ya\u015fam\u0131n alt\u0131n kurallar\u0131ndan bir tanesi. Ben \u015fuan daha mutluyum. ,Asla pi\u015fman de\u011filim. Pi\u015fman oldu\u011fum sadece bir nokta var ke\u015fke 5-6 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flam\u0131\u015f olsayd\u0131m, belki \u015fuan da planlad\u0131\u011f\u0131m hedefe \u00e7oktan ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131m. Benim hedefim ilk etapta da daha b\u00fcy\u00fckt\u00fc ama kendi imkanlar\u0131mla bu kadar\u0131n\u0131 anca yapabildim. Hibe alacakt\u0131m ama bizim arsa tapusundan dolay\u0131 \u00e7\u0131kan bir s\u0131k\u0131nt\u0131dan \u00f6t\u00fcr\u00fc onu da alamad\u0131m. ,Bu yumurta ger\u00e7ekten do\u011fal m\u0131? Do\u011fala yak\u0131n m\u0131? Diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor insanlar. \u0130nsanlar burada \u00e7iftli\u011fimizi g\u00f6rd\u00fck\u00e7e \u00fcretti\u011fimiz yumurtalar\u0131 da g\u00f6rm\u00fc\u015f oluyorlar. \u015eu an da bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fam\u0131yoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,En az\u0131ndan bir \u015feyler \u00fcretmek, \u00fcretime katk\u0131da bulunmak ad\u0131na bir \u015feyler yapmak istiyordum. Nihayetinde \u015fimdi o hayalimi kendi k\u00f6y\u00fcmde kurdu\u011fum bin 500 kapasiteli salma tavuk \u00e7iftli\u011fi ile ger\u00e7ekle\u015ftirdim. Rize'de bir \u00e7ok b\u00fcy\u00fck markete toptan ve perakende yumurta sat\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n