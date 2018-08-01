Bankaya girdi, yanındakini gören herkes fotoğrafını çekmeye başladı!

\u00c7evreyi kirletmemesi i\u00e7in \u00e7ocuk bezi ba\u011fl\u0131 olan kuzu ise g\u00f6renlerin ilgi oda\u011f\u0131 oldu.,\u00c7evreyi kirletmemesi i\u00e7in \u00e7ocuk bezi ba\u011fl\u0131 olan kuzu, \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Konya'n\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde M\u00fcessire Sayg\u0131l\u0131, yaral\u0131 h\u00e2lde bulup sahip \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131 kuzu ile bankaya gelip i\u015flem yapt\u0131rd\u0131. ,Ere\u011fli'de oturan Mehmet Sayg\u0131l\u0131, G\u00f6ztepe mevkiinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada kanl\u0131 ve yaral\u0131 halde kuzu buldu. ,\u00c7evrede ara\u015ft\u0131rma yapmas\u0131na ra\u011fmen sahibini bulamayan Sayg\u0131l\u0131, kuzuyu eve getirdi. ,Ard\u0131nda da kuzunun tedavisini yapt\u0131r\u0131p, beslemeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Sayg\u0131l\u0131'n\u0131n e\u015fi M\u00fcessire Sayg\u0131l\u0131 da, kuzu ile birlikte d\u00fcn bir bankaya gelerek i\u015flem yapt\u0131rd\u0131. ,E\u015finin kuzuyu buldu\u011funu anlatan M\u00fcessire Sayg\u0131l\u0131, bankaya hem i\u015flem yapmak hem de bir arkada\u015f\u0131 ziyarete geldi\u011fini s\u00f6yledi.