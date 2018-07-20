Baraj önünde sıkışan balıklar havasızlıktan telef oluyor

Yap\u0131m\u0131 tamamlanan Kars Baraj\u0131'nda t\u00fcnel kapaklar\u0131 kapat\u0131l\u0131nca on binlerce bal\u0131k mahsur kald\u0131. ,T\u00fcnel \u00f6n\u00fcndeki su birikintisinde s\u0131k\u0131\u015fan bal\u0131klar, havas\u0131zl\u0131ktan telef olmaya ba\u015flad\u0131.,Kars'ta yap\u0131m\u0131 tamamlanan Kars Baraj\u0131'nda su tutulmaya ba\u015flad\u0131. Baraj t\u00fcneli kapat\u0131l\u0131nca t\u00fcnel \u00f6n\u00fcnde on binlerce bal\u0131k mahsur kald\u0131. ,Bal\u0131klar\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fck bir alanda mahsur kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden k\u00f6yl\u00fcler ellerine ald\u0131klar\u0131 dirgenlerle bal\u0131k avlad\u0131.,YAVRULAR KURTARILMAYI BEKL\u0130YOR\r\n\r\n,T\u00fcnel \u00f6n\u00fcnde k\u00fc\u00e7\u00fck su birikintisinde kalan on binlerce bal\u0131k havas\u0131zl\u0131ktan ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131, s\u0131k\u0131\u015f\u0131n ve su \u00e7ekildik\u00e7e ortaya \u00e7\u0131kan bal\u0131klardan \u00e7o\u011fu havas\u0131zl\u0131ktan telef olurken, sa\u011f kalan on binlerce yavru bal\u0131k kurtar\u0131lmay\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,\u00c7o\u011funlu\u011fu yavru sazan olan ve tatl\u0131 su kefallerinin aralar\u0131nda oldu\u011fu bal\u0131klar\u0131n ak\u0131betinin ne olaca\u011f\u0131 ise bilinmiyor. ,Baraj t\u00fcneli \u00f6n\u00fcnde s\u0131k\u0131\u015fan ve havas\u0131zl\u0131ktan telef olmak \u00fczere olan bal\u0131klar, kurtar\u0131larak yeniden hayatta kalmay\u0131 bekliyor.