Barbaros Şansal'a Kıbrıslılar tepki gösterdi: Küfrettiğin KKTC'de ne işin var?

\u015eansal KKTC'den s\u0131n\u0131rd\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015f ard\u0131ndan ise ifade vermek i\u00e7in geldi\u011fi \u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda sald\u0131r\u0131ya u\u011fram\u0131\u015ft\u0131.,Barbaros \u015eansal'a \u015fok tepki!,Sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 nedeniyle, ge\u00e7en y\u0131l, KKTC'den s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilip, T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderilen ve hakk\u0131nda yarg\u0131 s\u00fcreci ba\u015flat\u0131lan moda tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Barbaros \u015eansal hakk\u0131ndaki 's\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131' karar\u0131 yeni h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131., KKTC'de bulunan \u015eansal, gitti\u011fi restoranda MDP Genel Ba\u015fkan\u0131 Buray B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc ve parti \u00fcyeleriyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131, cevap bile veremedi...,Moda tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Barbaros \u015eansal'a, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'nde gitti\u011fi restoranda, Milliyet\u00e7i Demokrasi Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Buray B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc tepki g\u00f6stererek, "Sosyal medyadan k\u00fcfretti\u011fin KKTC'de ne i\u015fin var?" dedi.\r\n,Moda tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Barbaros \u015eansal, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'nde gitti\u011fi restoranda, Milliyet\u00e7i Demokrasi Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Buray B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. \r\n,B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc'n\u00fcn "Sosyal medyadan k\u00fcfretti\u011fin KKTC'de ne i\u015fin var?" dedi\u011fi \u015eansal, tepki vermedi.\r\n,'T\u00fcrk milletini ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen a\u015fa\u011f\u0131lama' su\u00e7undan 6 ay 20 g\u00fcn hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan Barbaros \u015eansal'\u0131n cezas\u0131 onanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc, \u015eansal'a "G\u00fcneye gidip, bize '\u0130\u015fgalci' diyorsun, bize s\u00f6v\u00fcyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan k\u00fcfretti\u011fin KKTC'de ne i\u015fin var?" dedi. \u015eansal ise B\u00fcsk\u00fcv\u00fct\u00e7\u00fc'y\u00fc dinleyerek, tepki vermedi. Bu anlar, restorandaki m\u00fc\u015fteri taraf\u0131ndan cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi.