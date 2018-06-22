Barbaros Şansal'dan Türkiye ve THY'ye alçak sözler

\u015eansal, T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 (THY) ve T\u00fcrkiye'nin gurur g\u00fcnlerinden biri, yani \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131'na ilk u\u00e7a\u011f\u0131n inmesi an\u0131s\u0131na payla\u015f\u0131lan reklam filmine f\u00fctursuzca sald\u0131rd\u0131. \r\n,Bu durumdan T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde gururla ta\u015f\u0131yan THY'yi de sorumlu tutarak kin kusan \u015eansal, \u0130ngilizce ve T\u00fcrk\u00e7e olarak THY'yi k\u00f6t\u00fcledi.\r\n,Yan\u0131 s\u0131ra \u015eansal'\u0131n K\u0131br\u0131s T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi anavatan T\u00fcrkiye'yi, Rumlar\u0131n t\u00fcm k\u0131\u015fk\u0131rtma ve katliamlar\u0131n\u0131 g\u00f6zard\u0131 ederek i\u015fgalci olarak tan\u0131mlamas\u0131 ve KKTC h\u00fck\u00fbmetini de hedef alan ifadeleri dikkat \u00e7ekti.\r\n,\u015eansal'a sosyal medyada b\u00fcy\u00fck tepki g\u00f6sterildi.\r\n,Yeni T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131t\u0131 s\u00f6ylemleriyle tan\u0131nan ve her f\u0131rsatta T\u00fcrk milletini ve h\u00fck\u00fbmetini a\u015fa\u011f\u0131l\u0131k s\u00f6zlerle hedef alan Barbaros \u015eansal, skandal bir payla\u015f\u0131ma daha imza att\u0131.\r\n,\u015eansal, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC)'de T\u00fcrk halk\u0131na hak\u00e2ret etmesi sonras\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015f, T\u00fcrkiye'ye getirildi\u011finde ise havaliman\u0131nda vatanda\u015flar\u0131n tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n