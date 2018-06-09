Barça'dan Fenerbahçe'ye 3 yıldız!

\u0130spanyol Sport Gazetesi, Fenerbah\u00e7e'nin Katalan devi Barcelona'dan Kolombiyal\u0131 stoper Yerry Mina'y\u0131 istedi\u011fini man\u015fetine ta\u015f\u0131d\u0131.,Gazete, Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un Barcelona kul\u00fcb\u00fc ile sponsorluk ili\u015fkisi nedeniyle yak\u0131n oldu\u011fu Katalan kul\u00fcb\u00fcnden g\u00f6nderilecekler listesinde yer alan Aleix Vidal ve Denis Suarez'in de \u015fartlar\u0131n\u0131 sordu\u011funu yazd\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en sezonun devre ortas\u0131nda Barcelona'ya transfer olan 23 ya\u015f\u0131ndaki stoper Mina'n\u0131n, Umtiti'nin kontrat\u0131n\u0131 uzatmas\u0131 ve Bar\u00e7a'n\u0131n hocas\u0131 Valverde'nin Sevilla'dan Lenglet'yi istemesi nedeniyle yeni sezonda bir ba\u015fka tak\u0131ma kiralanaca\u011f\u0131 haberleri iki g\u00fcn \u00f6nce \u0130spanyol medyas\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kanatlarda g\u00f6rev yapan ancak Bar\u00e7a'da bekleneni veremeyen Vidal ve Denis Suarez'in de yeni sezonda Barcelona'da kalmalar\u0131na zor g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca Barcelona'n\u0131n stopere transfer yapaca\u011f\u0131, Mina'n\u0131n tamamen g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sport gazetesindeki haberde UEFA Finansal Fair Play konular\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduran ve scout raporlar\u0131n\u0131 inceleyen Fenerbah\u00e7e'nin Yerry Mina tarz\u0131 oyunculara y\u00f6nelece\u011finin de alt\u0131 \u00e7izildi...\r\n\r\n,Yerry Mina, 23 ya\u015f\u0131nda olmas\u0131na kar\u015f\u0131n Kolombiya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n bankosu.\r\n\r\n,10 ma\u00e7ta 3 kez fileleri havaland\u0131rd\u0131. (Sabah)