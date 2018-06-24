Barçalı Fener!

Fenerbah\u00e7e\u2019de Phillip Cocu\u2019nun teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn kesinle\u015fmesiyle transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da h\u0131z kazand\u0131. ,Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli uzun s\u00fcredir pazarl\u0131klar\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc isimler konusunda Barcelona ile prensip anla\u015fmas\u0131na vard\u0131.,Comolli, Kolombiyal\u0131 stoper Yerry Mina ve Bel\u00e7ikal\u0131 stoper Thomas Vermaelen ile \u0130spanyol sa\u011f a\u00e7\u0131k Aleix Vidal\u2019\u0131n kiralanmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde Katalanlar el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. ,Comolli\u2019nin Barcelona\u2019dan orta saha oyuncusu Denis Suarez ve santrfor Paco Alcacer\u2019i istedi\u011fi de biliniyor. Ancak Katalan devi bu isimleri elden \u00e7\u0131karmaya pek s\u0131cak bakm\u0131yor. Fenerbah\u00e7e\u2019nin transfer operasyonu ise Bar\u00e7al\u0131 isimlerle s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil.,Damien Comolli, \u0130talyan devi Juventus\u2019la da yak\u0131n temas h\u00e2linde ama Fenerbah\u00e7e\u2019nin Juve\u2019den istedi\u011fi oyuncunun ad\u0131 ya da mevkii hakk\u0131nda en ufak bir bilgi bile s\u0131zd\u0131r\u0131lm\u0131yor. Transfer operasyonunun \u0130ngiltere aya\u011f\u0131nda ise Tottenham\u2019\u0131n Frans\u0131z sol kanad\u0131 N\u2019Kodou ve Hollandal\u0131 golc\u00fcs\u00fc Vincent Janssen i\u00e7in pazarl\u0131k devam ediyor. Comolli, St.Etienne\u2019le s\u00f6zle\u015fmesi ay sonunda bitecek g\u00f6zdesi Johathan Bamba\u2019y\u0131 Fenerbah\u00e7e\u2019ye getirebilmek i\u00e7in de yo\u011fun bir \u00e7aba harc\u0131yor. Frans\u0131z\u0131n listesindeki bir di\u011fer isim ise Shakhtar\u2019la yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rma karar\u0131 alan Brezilyal\u0131 Bernard. Ancak h\u00fccum hatt\u0131n\u0131n her yerinde g\u00f6rev yapabilen 25 ya\u015f\u0131ndaki sambac\u0131 i\u00e7in Fenerbah\u00e7e\u2019nin \u00e7ok say\u0131da rakibi olmas\u0131 bu transferi zora sokuyor.,Sar\u0131-lacivertlilerin yeni teknik direkt\u00f6r\u00fc Phillip Cocu, PSV\u2019deki sisteminin beyni Marco van Ginkel\u2019i e de sar\u0131-lacivertlilere getirmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Bonservisi Chelsea\u2019de olmas\u0131na ra\u011fmen son iki y\u0131ld\u0131r PSV\u2019de forma giyen 25 ya\u015f\u0131ndaki Van Ginkel, kariyerini Cocu\u2019yla s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in Fenerbah\u00e7e\u2019ye gelmeyi kabul etmi\u015f durumda. Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli de piyasa de\u011feri 12 milyon avro olan Hollandal\u0131y\u0131 kiralamak i\u00e7in Mavilerle pazarl\u0131klar\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Menajer Antonio Conte\u2019nin yeni sezonda da kadroda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi Van Ginkel i\u00e7in Chelsea\u2019nin anla\u015fmaya yak\u0131n oldu\u011fu belirtiliyor.,Fenerbah\u00e7e\u2019deki yeni d\u00f6nemde localara ilgi de \u00e7\u0131\u011f gibi. Saraco\u011flu\u2019ndaki 64 locadan 55\u2019i an itibar\u0131yla sat\u0131lm\u0131\u015f durumda. Y\u00f6netim, kalan 9 locan\u0131n da k\u0131sa s\u00fcrede sat\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyor. Bu sat\u0131\u015flardan kul\u00fcb\u00fcn kasas\u0131na 100 milyon liran\u0131n \u00fczerinde bir giri\u015f ger\u00e7ekle\u015fecek.