Barcelona, Arda'yı sezon sonunda satacak

Barcelona'n\u0131n, 2,5 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na Ba\u015fak\u015fehir'e kiral\u0131k olarak g\u00f6nderdi\u011fi Arda Turan'\u0131 sezon sonunda satmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Devre aras\u0131nda Barcelona'dan Medipol Ba\u015fak\u015fehir'e iki y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralanan Arda Turan hakk\u0131nda \u0130spanyol bas\u0131n\u0131 taraf\u0131ndan bomba bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Madrid-Barcelona.com adl\u0131 internet sitesinin haberine g\u00f6re Barcelona, yaz transfer d\u00f6neminde milli futbolcuyu \u00c7in S\u00fcper Ligi'nden bir tak\u0131ma satmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Haberde Arda'n\u0131n bu sezonun ard\u0131ndan Ba\u015fak\u015fehir'le 1 y\u0131l daha kontrat\u0131 bulunmas\u0131na ra\u011fmen Bar\u00e7a'n\u0131n s\u00f6zle\u015fmeye koydurdu\u011fu \u00f6zel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer d\u00f6nemlerinde istedi\u011fi kul\u00fcbe satma hakk\u0131na sahip oldu\u011fu kaydedildi.\r\n,\u00c7in Futbol Federasyonu'nun May\u0131s 2017'de kendi \u00fclkelerindeki tak\u0131mlar\u0131n yabanc\u0131 liglerde forma giyen oyuncular\u0131 transfer etmeye te\u015fvik etti\u011fini hat\u0131rlatan site, bu nedenle Arda'n\u0131n T\u00fcrkiye'de 1 y\u0131l daha kalmas\u0131n\u0131n \u00e7ok zor oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\nArda i\u00e7in \u00c7in kul\u00fcplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabilece\u011finin belirtildi\u011fi haberde Bar\u00e7a'n\u0131n da b\u00f6ylesi bir mebla\u011f\u0131 asla reddetmeyece\u011fi yaz\u0131ld\u0131. (Takvim),La Liga devi Barcelona, Medipol Ba\u015fak\u015fehir'de top ko\u015fturan Arda Turan'\u0131 sezon sonunda satmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n