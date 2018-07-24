Barcelona'dan Süper Lig'e!

Barcelona'dan S\u00fcper Lig'e fla\u015f bir transfer ger\u00e7ekle\u015fti.,Galatasaray, Fenerbah\u00e7e, Be\u015fikta\u015f gibi devlerin m\u00fccadele etti\u011fi ligde y\u0131ld\u0131z futbolcunun adresi bamba\u015fka bir tak\u0131m oldu.,\u0130\u015fte transferin detaylar\u0131:,Spor Toto S\u00fcper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan Brezilyal\u0131 sa\u011f bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 y\u0131ll\u0131k kiral\u0131k olarak anla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Yeni sezon i\u00e7in transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren k\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 ekip bonservisi Barcelona'da bulunan 28 ya\u015f\u0131ndaki Brezilyal\u0131 defans oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos ile anla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sivasspor'un 1 y\u0131ll\u0131k kiral\u0131k olarak kadrosuna kataca\u011f\u0131 Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya'n\u0131n Sao Paulo Kul\u00fcb\u00fc'nden Barcelona'ya 4 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda transfer oldu.\r\n\r\n,Barcelona'da sadece 8 ma\u00e7ta forma giyebilen Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z \u0130spanya'n\u0131n Sporting Gijon ve Portekiz'in Benfica tak\u0131mlar\u0131na kiralanm\u0131\u015ft\u0131. Ba\u015far\u0131l\u0131 defans oyuncusunun k\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 ekibin Bolu'daki kamp\u0131na kat\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kariyerinde 210 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.