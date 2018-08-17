Barcelona'nın efsanesi emekliliğini açıkladı!

Avrupa basketbolunun unutulmaz oyuncular\u0131ndan Juan Carlos Navarro, 20 sezonu Barcelona'da ge\u00e7en aktif spor hayat\u0131na 38 ya\u015f\u0131nda nokta koydu.,Barcelona'n\u0131n efsanesi emeklili\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131!,Barcelona Kul\u00fcb\u00fc ve \u0130spanya Milli Tak\u0131m\u0131n\u0131n sembol isimlerinden Juan Carlos Navarro, basketbolu b\u0131rakt\u0131.,7 \u015eAMP\u0130YONLUK YA\u015eADI,2009'da Avrupa Liginde normal sezonun en de\u011ferli oyuncusu, 2010'da ise d\u00f6rtl\u00fc finalin en de\u011ferli oyuncusu se\u00e7ilen Navarro, \u0130spanya liginde 8, \u0130spanya Kupas\u0131'nda 7 \u015fampiyonluk ya\u015fad\u0131.,THY Avrupa Liginin internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 2014'te Avrupa Ligi Efsanesi \u00f6d\u00fcl\u00fcne lay\u0131k g\u00f6r\u00fclen ve 2000-2001 sezonundan itibaren tutulan istatistiklere g\u00f6re 4 bin 152 say\u0131yla organizasyon tarihinin en skoreri olan Navarro, 1997'de Barcelona formas\u0131yla ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131 aktif kariyerini noktalad\u0131.,Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 38 ya\u015f\u0131ndaki basketbolcu, \u0130spanya Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131yla kazand\u0131\u011f\u0131 bir d\u00fcnya ve 2 Avrupa \u015fampiyonlu\u011funun yan\u0131 s\u0131ra olimpiyatlarda da 2 g\u00fcm\u00fc\u015f, bir bronz madalya ald\u0131.,1997-2007 ve 2008-2018 y\u0131llar\u0131nda Barcelona, 2007-2008 sezonunda ise Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tak\u0131mlar\u0131ndan Memphis Grizzlies'te oynayan Navarro, 2003 ve 2010'da Avrupa Ligi \u015fampiyonlu\u011fu ya\u015fad\u0131.,.