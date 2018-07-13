Bardağı taşıran son nokta diyerek İYİ Parti'den istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti Kurucular Kurulu ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyesi Genel Ba\u015fkan Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 emekli Tu\u011fgeneral Ali Ayd\u0131n, Kad\u0131k\u00f6y'de bulunan -3 Polat \u0130\u015f Merkezinde bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. ,MHP i\u00e7erisinde muhalif kanad\u0131n herhangi bir sonu\u00e7 alma imkan\u0131 olmamas\u0131ndan kaynakl\u0131 partile\u015fme s\u00fcrecine gidildi\u011fini anlatan Ayd\u0131n, \u201cBizim y\u0131llardan beri ve hala hem g\u00f6revdeyken hem de Silivri zindanlar\u0131nda tutsak iken m\u00fccadele etti\u011fimiz ihanetlerini hayk\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z hain FET\u00d6 kumpas davalar\u0131 ile milli T\u00fcrk subaylar\u0131n\u0131n tavsiyesine neticesinde vatan haini \u00fcyeleri marifetiyle T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devletine kar\u015f\u0131 millete silah do\u011frultmu\u015f gazi meclisi bombalam\u0131\u015f bir \u00e7ok vatan evlad\u0131n\u0131 \u015fehit etmi\u015f oldu\u011fu hain darbe kalk\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti. ,Bir liderin yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 arkada\u015flar\u0131n\u0131 yolda bulduklar\u0131na de\u011fi\u015firse hem yolunu hem de yol arkada\u015flar\u0131n\u0131 kaybedece\u011fini unutmamas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan Ayd\u0131n, \u201cMeslek hayat\u0131m\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc G\u00fcneydo\u011fu'da ter\u00f6rle m\u00fccadeleyle ge\u00e7irmi\u015f ve Fettullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc ile m\u00fccadele etmemden m\u00fctevellit ma\u011fdur edilen bir asker olmamdan \u00f6t\u00fcr\u00fc \u0130Y\u0130 Parti b\u00fcnyesinde PKK ve FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle m\u00fccadele konusunda hassasiyetlerimi tecr\u00fcbelerimi T\u00fcrkiye siyasetine sunarak milletime ve devletime hizmet gayesiyle yola \u00e7\u0131kt\u0131m. Buna binaen 25 Ekim 2017'de kurulan \u0130Y\u0130 Partinin Kurucular Kurulu Ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyesi oldum. Devam\u0131nda say\u0131n Meral Ak\u015fener'in ba\u015f dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131na atand\u0131m. Bu s\u00fcre\u00e7te d\u00fczenli bir \u015fekilde T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devletine kar\u015f\u0131 i\u00e7 ve d\u0131\u015f g\u00fcvenlik tehditleri konusundaki geli\u015fmeleri g\u00fcnl\u00fck ve y\u00fczeysel siyasal de\u011ferlendirmeler olarak de\u011fil milli ve ger\u00e7ek\u00e7i devlet \u00e7\u0131karlar\u0131m\u0131z do\u011frultusunda say\u0131n Meral Ak\u015fener'e bilgi notu ve rapor olarak ilettim. ,Meral Ak\u015fener'in se\u00e7im sonras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada HDP'yi K\u00fcrt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirmesinin barda\u011f\u0131 ta\u015f\u0131ran son damla oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ayd\u0131n, \u201cBenim gibi FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnce ma\u011fdur edilece\u011fini ve benle ayn\u0131 hassasiyetlerle \u0130Y\u0130 Parti'ye kat\u0131lan baz\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n FET\u00d6 ile m\u00fccadeleleri ve ma\u011fduriyetleri magazinsel siyasi s\u00f6ylemlerle dolgu malzemesi yap\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,Se\u00e7im sonras\u0131 26 Haziran 2018 tarihinde Genel \u0130dare Kurulu toplant\u0131s\u0131 akabinde say\u0131n Meral Ak\u015fener'in yapm\u0131\u015f oldu\u011funu bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda ellerinde \u015fehit kan\u0131 bulunan HDP'yi K\u00fcrt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirmesi hem y\u00fcce T\u00fcrk milletini hem de y\u00fcce T\u00fcrk devletine g\u00f6n\u00fclden ba\u011fl\u0131 K\u00fcrt karde\u015flerimizi derinden yaralam\u0131\u015ft\u0131r.,\u0130yi Parti'den bug\u00fcn istifa haberi geldi.,Y\u00f6r\u00fck Ali Pa\u015fa' olarak tan\u0131nan emekli Tu\u011fgeneral Ali Ayd\u0131n, \u0130yi Parti Kurucular Kurulu, Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyelikleri, Genel Ba\u015fkan Ba\u015f Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131ndan ve parti \u00fcyeli\u011finden istifa etti.\r\n, Bu ba\u011flamda e\u011fer be\u015feri hatalar\u0131m olmu\u015f ise bunlar da bu de\u011ferleri hak etti\u011fi noktalara ta\u015f\u0131ma kayg\u0131s\u0131ndan ba\u015fka bir \u015fey olmayan samimiyetten kaynakl\u0131 hatalard\u0131r. , Ne yaz\u0131k ki bu talihsiz a\u00e7\u0131klamada \u015fahs\u0131m gibi ter\u00f6rle m\u00fccadeleye y\u0131llar\u0131n\u0131 vermi\u015f birisi ad\u0131na barda\u011f\u0131 ta\u015f\u0131ran son damla olmu\u015ftur. 15 ya\u015f\u0131nda bir gen\u00e7 iken tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m ve mensup olmaktan gurur duydu\u011fum hem fikir d\u00fcnyama hem de sosyal hayat\u0131ma \u015feklini veren \u00fclk\u00fcc\u00fc hareketin benlime katt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck de\u011fer 9 \u0131\u015f\u0131k doktrinini \u015fahsiyet\u00e7ilik ilkesidir. Bu de\u011ferler ilkesinden vicdan\u0131 ve fikri h\u00fcr bir \u00fclk\u00fcc\u00fc olarak ne askeri hayat\u0131mda ne de sivil hayat\u0131mda en ufak taviz vermedim.,\u0130Y\u0130 Parti Kurucular Kurulu ve Genel \u0130dare Kurulu \u00fcyesi Genel Ba\u015fkan Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 emekli Tu\u011fgeneral Ali Ayd\u0131n, istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131., Ayd\u0131n yat\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cSe\u00e7im sonras\u0131nda Meral Ak\u015fener'in yapm\u0131\u015f oldu\u011funu bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, ellerinde \u015fehit kan\u0131 bulunan HDP'