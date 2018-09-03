Barınağa bırakılan kedinin değişimi duygulandırdı

ABD'nin Nevada eyaletinde bir bar\u0131na\u011fa terk edilen kedi, sevgi ve bak\u0131mla hayata d\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kedinin de\u011fi\u015fimi d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda haber oldu.\r\n\r\n,Bar\u0131nakta \u00e7al\u0131\u015fan kurtarma ekipleri, b\u0131rak\u0131lan canl\u0131n\u0131n kedi oldu\u011funu ba\u015fta anlayamad\u0131 \u00e7\u00fcnk\u00fc zavall\u0131 hayvan\u0131n y\u00fcz\u00fc t\u00fcyden g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyordu. \r\n\r\n,Uzun t\u00fcylerinden dolay\u0131 zavall\u0131ya, rastal\u0131 sa\u00e7lar\u0131yla haf\u0131zalara kaz\u0131nan Bob Marley ad\u0131 verildi. Gerekli kontroller yap\u0131ld\u0131ktan sonra kedi t\u0131ra\u015f edildi. \r\n\r\n\r\n\r\n,Kedi k\u00fcrk\u00fcnden dolay\u0131 \u00f6n\u00fcn\u00fc g\u00f6remiyor, hareket dahi edemiyordu. \r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 10 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu tahmin edilen kedinin son hali inan\u0131lmazd\u0131.\r\n\r\n,Ekipler kediyi t\u0131ra\u015f etmeden \u00f6nce veterinere g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n,T\u00fcylerinden kurtulan Bob Marley, art\u0131k yeni yuvas\u0131nda \u00e7ok mutlu.\r\n\r\n,ABD'nin Nevada eyaletinin bir bar\u0131na\u011fa, kimli\u011fi bilinmeyen bir adam taraf\u0131ndan kedi b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.