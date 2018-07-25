Barınak değil ölüm kampı! Açlıktan birbirlerini yiyorlar...

\u015eehirleraras\u0131 Otob\u00fcs Terminali'nin yan\u0131nda y\u0131llar \u00f6nce yap\u0131lan belediyenin hayvan bar\u0131na\u011f\u0131, \u00f6l\u00fcme terk edilmi\u015f durumda.,Veteriner hekim ve baz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n olmas\u0131na ra\u011fmen bar\u0131nak pislik i\u00e7inde. Bar\u0131naktaki bu durumu d\u00fczeltmek i\u00e7in y\u0131llarca m\u00fccadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle \u00e7aresizlik i\u00e7inde kald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Karsl\u0131 hayvanseverler, bu durumu cep telefonlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi., Ba\u015f\u0131 kopan k\u00f6pekten ameliyat masas\u0131nda \u00f6len yavru k\u00f6peklere kadar, her \u015feyi kaydeden hayvanseverlerden Berivan Bu\u011fan, buran\u0131n hayvan bar\u0131na\u011f\u0131ndan \u00e7ok \u00f6l\u00fcm kamp\u0131n\u0131 and\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Hayvan bar\u0131na\u011f\u0131n\u0131n ruhsat\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve arsas\u0131n\u0131n da hacizli oldu\u011funu iddia eden Berivan Bu\u011fan, bu nedenle bar\u0131na\u011fa hi\u00e7bir yard\u0131m yapamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,2017 y\u0131l\u0131ndan beri bar\u0131na\u011f\u0131 d\u00fczeltmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Bu\u011fan, "Kars Veteriner Fak\u00fcltesi'ndeki \u00f6\u011fretim \u00fcyelerinin yard\u0131mlar\u0131 ile burada baz\u0131 ameliyatlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz.,Ama buras\u0131 o kadar k\u00f6t\u00fc bir halde ki; hi\u00e7bir \u015fey yapam\u0131yoruz. Almanya'dan bir arkada\u015f\u0131m\u0131z buraya g\u00fcvenlik kameras\u0131 getirdi ve d\u00f6rt bir taraf\u0131na takt\u0131 ama buradaki g\u00f6revlilere bunu \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rm\u0131yor.,\u00c7\u00fcnk\u00fc pislikleri ortaya \u00e7\u0131kacak. Burada baz\u0131 hayvanlar \u00f6l\u00fcyor ya da kayboluyor. Hayvanlar a\u00e7l\u0131ktan birbirlerini yemeye ba\u015flad\u0131. Bir\u00e7o\u011fu hastal\u0131k ta\u015f\u0131yor. Bar\u0131na\u011f\u0131n i\u00e7inde olu\u015fan g\u00f6lc\u00fcklere \u00e7i\u015flerini yap\u0131yor ve bu suyu i\u00e7iyordu. ,Bunu \u00f6nlemek i\u00e7in buraya kum ve \u00e7ak\u0131l d\u00f6kt\u00fck. Yeri hacizli\u011fi oldu\u011fu i\u00e7in kal\u0131c\u0131 bir \u015fey yapam\u0131yoruz. Bu hayvanlar\u0131 kurtarmam\u0131z gerek. Hayvanseverlerin yard\u0131mlar\u0131n\u0131 ve deste\u011fini bekliyoruz" diye konu\u015ftu.,BELED\u0130YE: HIR\u00c7IN OLDUKLARI \u0130\u00c7\u0130N BAKIMLARI ZOR\r\n\r\n,HAYVANLAR A\u00c7LIKTAN B\u0130RB\u0130RLER\u0130N\u0130 YEMEYE BA\u015eLADI\r\n\r\n,Hayvan bar\u0131na\u011f\u0131nda ya\u015fanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Bas\u0131n B\u00fcrosu'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise, "Yerin ruhsat\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 ve hacizli oldu\u011fu iddialar\u0131 do\u011fru de\u011fil. ,Burada 500'\u00fcn \u00fczerinde sokak k\u00f6pe\u011fi bulunuyor. Bunlar\u0131n bir\u00e7o\u011fu h\u0131r\u00e7\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in bak\u0131mlar\u0131 \u00e7ok zor. Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00f6nceki g\u00fcn gelip burada inceleme yapt\u0131. \u0130halesi tamamland\u0131. ,Buraya modern bir klink kurulmas\u0131 i\u00e7in pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flat\u0131yoruz. Bar\u0131naklar onar\u0131lacak ve yerler parke ta\u015fla d\u00f6\u015fenecek. \u0130klim \u015fartlar\u0131 nedeniyle burada baz\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fan\u0131yordu. Katk\u0131 sunmak isteyen hayvanseverlerin de yard\u0131m\u0131n\u0131 bekliyoruz" denildi.