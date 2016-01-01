Barınakta boğazı kesilerek öldürüldü

Hayvanseverler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Orta Mahalle'de bulunan hayvan barınağına, av tüfeğiyle göğsünden 3 kurşunla vurulmuş halde getirilen yaralı atı göremeyince merak edip, yetkililere sordu. Hayvanseverler, 'atın öldüğü ve bu nedenle yakındaki bir araziye gömüldüğü' cevabını aldı. Durumdan şüphelenen hayvanseverlerden Şenay Tekinbaş, polisi arayıp, şikâyetçi oldu. Ardından da Tekinbaş ve beraberindeki hayvanseverler, atı gömüldüğü yerden çıkarmak için iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Tekinbaş ve arkadaşları, barınağın yakınındaki araziye gidip, atın gömüldüğü yeri kazma, kürek yardımıyla açtı. Ardından, gelen bir forklift yardımıyla at gömüldüğü yerden çıkartıldığında boğazında kesik yarası olduğu ortaya çıktı.