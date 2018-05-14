Barış Atay'dan seçim tehdit ve provokasyon

Gezi'de yapt\u0131\u011f\u0131 provokat\u00f6r hareketlerle an\u0131lan Bar\u0131\u015f Atay, sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla provokasyonlar\u0131na devam ediyor. Her defas\u0131nda ter\u00f6ristlere methiyeler d\u00fczen Bar\u0131\u015f Atay, bu kez de halk\u0131 tehdit edecek kadar haddini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Gezi kalk\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n oyuncular\u0131ndan provokat\u00f6r Bar\u0131\u015f Atay, toplumun sinir u\u00e7lar\u0131yla oynayarak toplumu tahrik etmeye devam ediyor. ,Atay sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, ''Hepiniz a\u011flayarak \u00f6z\u00fcr dileyeceksiniz. ,Ter\u00f6r sevici Atay'\u0131n se\u00e7im \u00f6ncesi giri\u015fti\u011fi halk\u0131 k\u0131\u015fk\u0131rtma, tahrik etme \u00e7abas\u0131na, sosyal medyadan tepki ya\u011fd\u0131.\r\n \r\n,Sanat\u00e7\u0131 Yavuz Bing\u00f6l'\u00fcn, "Bu co\u011frafyada bir iki tane daha Tayyip Erdo\u011fan \u00e7\u0131ksaym\u0131\u015f, daha kuvvetli bir co\u011frafya olurmu\u015f. \u0130ran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsayd\u0131; Amerika ve \u0130ngiltere gibi emperyal g\u00fc\u00e7ler bu kadar kolay at oynatamazm\u0131\u015f oralarda" s\u00f6zleri de Atay'\u0131 \u00e7\u0131ld\u0131rtt\u0131.\r\n \r\n,Yine sosyal medya hesab\u0131ndan Yavuz Bing\u00f6l ile ilgili ''g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm yerde y\u00fcz\u00fcne t\u00fck\u00fcrmek \u015fart oldu'' gibi k\u00fcstah\u00e7a hakaret eden Atay'\u0131n s\u00f6zlerini, Cumhuriyet Gazetesi ''Oyuncu Atay'dan Yavuz Bing\u00f6l'e tepki'' diye verdi.\r\n\r\n(Star),T\u00fcrkiye'nin s\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak ve b\u00f6lgeyi ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc yuvalar\u0131ndan temizleyerek halka teslim etmek i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131'na ''Zeytin dal\u0131 de\u011fil, sava\u015f balatas\u0131d\u0131r'' diyerek ter\u00f6r savunuculu\u011fu yapan Atay, bu kez de halk\u0131 a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k tehdit etti.\r\n\r\n,O g\u00fcn geldi\u011finde; affedeni, ac\u0131yan\u0131, yarg\u0131lamaktan vazge\u00e7eni de unutmayaca\u011f\u0131z! Yok \u00f6yle \u201ctorunlarla emeklilik, hepimiz karde\u015fiz, kavga istemiyoruz\u201d falan. Her \u015fey yeni ba\u015fl\u0131yor. Bu \u00fclkeye, insan\u0131na yapt\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131n hesab\u0131n\u0131 vereceksiniz!'' dedi.\r\n \r\n