Barışmak için gitti, cinnet getirdi

\u0130zmir\u2019de iddiaya g\u00f6re tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u0131z arkada\u015f\u0131yla ile bar\u0131\u015fmak isteyen gen\u00e7, cinnet ge\u00e7irdi. K\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n evine giden \u00f6fkeli \u015fah\u0131s, talihsiz k\u0131z\u0131n annesini b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcrken, babas\u0131n\u0131 da a\u011f\u0131r yaralay\u0131p ka\u00e7t\u0131.\r\n,Sinirlerine hakim olamayan Yusufcan \u00d6., k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n anne ve babas\u0131na b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131. \r\n,\u00d6te yandan, olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7an Yusufcan \u00d6., Torbal\u0131 \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Ayranc\u0131lar Jandarma Karakol Komutanl\u0131\u011f\u0131na teslim oldu. \r\n,\u0130zmir\u2019in Torbal\u0131 il\u00e7esi Fevzi \u00c7akmak Mahallesi'nde d\u00fcn gece saatlerinde ya\u015fanan olayda Yusufcan \u00d6. (19) uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu k\u0131z arkada\u015f\u0131 M.Y.\u2019nin evine gitti. \u0130ddialara g\u00f6re, kavgal\u0131 oldu\u011fu k\u0131z arkada\u015f\u0131ndan \u00f6z\u00fcr dilemeye giden gen\u00e7 ile M.Y.'nin ailesi aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n,Anne Fadime Y. (52) g\u00f6\u011fs\u00fcne ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak darbesiyle olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Tepecik E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde tedavisi s\u00fcren baban\u0131n hayati tehlikesinin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,\u0130\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bug\u00fcn Torbal\u0131 Adliyesine sevk edilecek olan Yusufcan \u00d6.'n\u00fcn ilk ifadesinde, \u201cBen \u00f6z\u00fcr dilemek i\u00e7in sevgilimin evine gittim. Annesi 'K\u0131z\u0131m\u0131 neden \u00fczd\u00fcn?\u2019 diyerek burada bana tokat att\u0131. Babas\u0131 da yumruk at\u0131nca yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131m, deliye d\u00f6nd\u00fcm. Yerde buldu\u011fum b\u0131\u00e7ak ile \u00f6nce sevgilimin annesini ard\u0131ndan da babas\u0131n\u0131 b\u0131\u00e7aklad\u0131m" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.