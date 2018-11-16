Bartın'da ele geçirildi.

Bart\u0131n Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince Bart\u0131n\u2019da k\u00fclt\u00fcr ve tabiat varl\u0131klar\u0131 ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik olarak yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde T.P, A.\u00c7, \u0130.K ve B.K isimli \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131slar yakaland\u0131.,Bak\u0131n ellerinde ne bulundurmu\u015flar\r\n,Ayr\u0131ca \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131slardan birinde silah ele ge\u00e7irilirken yakalanan \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131slar hakk\u0131nda 2863 say\u0131l\u0131 kanuna muhalefet ve 6136 say\u0131l\u0131 kanuna muhalefet su\u00e7lar\u0131ndan adli i\u015flemlere Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde ba\u015flan\u0131ld\u0131.\r\n, \u015e\u00fcphelilerin ev ve i\u015fyerlerinde yap\u0131lan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanl\u0131 d\u00f6nemlerine ait sikkeler ve madalyon ayn\u0131 zamanda paleolitik d\u00f6neme ait fosil ele ge\u00e7irildi. \r\n,Ele ge\u00e7irilen sikke ve fosil Amasra M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne teslim edildi.\r\n,Bart\u0131n'da ele ge\u00e7irildi.