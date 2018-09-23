Bartın Devlet Hastanesi inşaatında feci kaza!

Bulundu\u011fu yerden kopan toprak par\u00e7alar\u0131 in\u015faatta \u00e7al\u0131\u015fan Hayati Erdo\u011fan\u2019\u0131n (40) kulland\u0131\u011f\u0131 kamyon ile kep\u00e7e operat\u00f6r\u00fc Erkan Cumhur\u2019un (38) kulland\u0131\u011f\u0131 i\u015f makinesini adeta yuttu.,Bart\u0131n\u2019da 400 yatakl\u0131 devlet hastanesinin in\u015faat\u0131 s\u0131ras\u0131nda meydana gelen toprak kaymas\u0131nda in\u015faatta \u00e7al\u0131\u015fan iki ki\u015fi, bir kamyon ve bir kep\u00e7e topra\u011f\u0131n alt\u0131nda kald\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine harekete ge\u00e7en AFAD, UMKE, 112 ve Bart\u0131n \u0130tfaiyesi ekipleri b\u00f6lgede arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131. Bart\u0131n Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 ekipler de b\u00f6lgede geni\u015f \u00e7apl\u0131 g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,\u0130\u015f makinesi operat\u00f6r\u00fc Erkan Cumhur ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak Bart\u0131n Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Bart\u0131n\u2019da 400 yatakl\u0131 devlet hastanesinin in\u015faat\u0131 s\u0131ras\u0131nda meydana gelen toprak kaymas\u0131 sonucu g\u00f6\u00e7\u00fck alt\u0131na kalan kamyon \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131., \u015eiremir\u00e7avu\u015f Mahallesi\u2019nde Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ait 400 yatak kapasiteli Bart\u0131n Devlet Hastanesi in\u015faat\u0131nda toprak kaymas\u0131 meydana geldi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay sabah saatlerinde meydana geldi., Erdo\u011fan\u2019\u0131n cenazesi Bart\u0131n Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Ge\u00e7en Haziran ay\u0131nda temeli d\u00f6nemin Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Ahmet Demircan taraf\u0131ndan at\u0131lan hastane, 127 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arsa \u00fczerinde, 10.253 metrekare oturum alan\u0131na, 94.252 metrekare kapal\u0131 alana sahip olacak.,Hastanenin 12 katl\u0131 olarak in\u015fa edilecek, a\u00e7\u0131k ve kapal\u0131 otoparklar\u0131 ve di\u011fer sosyal tesisleri ile birlikte 3 y\u0131lda tamamlanmas\u0131 bekleniyor. (\u0130HA)