Bartın ırmağında varil içerisinde ceset bulundu

\u00c7ocuklar\u0131ndan haber alamayan ailesinin yapt\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131n ard\u0131ndan emniyet g\u00fc\u00e7leri gence bir t\u00fcrl\u00fc ula\u015famad\u0131. ,Bart\u0131n\u2019da manavda \u00e7al\u0131\u015fan 35 ya\u015f\u0131ndaki \u015e\u00fckr\u00fc Keskin 15 \u00f6nce kaybolmu\u015ftu.,Gencin cesedine 15 g\u00fcn sonra \u0131rma\u011fa at\u0131lm\u0131\u015f varilin i\u00e7inde ula\u015f\u0131labildi. ,Bart\u0131n Irma\u011f\u0131\u2019nda tekne turu yapan vatanda\u015flar\u0131n Orduyeri K\u00f6pr\u00fcs\u00fc alt\u0131nda varil i\u00e7inde ceset g\u00f6rmelerinin ard\u0131ndan olay yerine gelen emniyet g\u00fc\u00e7leri tekneyle varili sudan \u00e7\u0131kartt\u0131. ,Ceset \u00fczerinde yap\u0131lan incelemede \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ki\u015finin kay\u0131p olan \u015e\u00fckr\u00fc Kesgin oldu\u011fu belirlendi., Keskin\u2019in \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fckten sonra bacaklar\u0131n\u0131n kesilerek varile kondu\u011fu tespit edildi. ,Keskin\u2019in cesedi yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan Bart\u0131n Devlet Hastanesi'nin morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken, \u00f6l\u00fcm nedeni yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan belli olacak. ,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatan Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, zanl\u0131 ya da zanl\u0131lar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,.