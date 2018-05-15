Başbakan bayram ikramiyesi müjdesini verdi

Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, AK Parti Grup Toplant\u0131s\u0131nda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cBir s\u00fcre \u00f6nce emeklilerimizi, ya\u015fl\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 ilgilendiren \u00f6nemli kararlar ald\u0131k ve nihayet Meclis\u2019te g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc kabul edildi. ,Emeklilerimize her Ramazan ve Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde biner lira verece\u011fiz dedik ve yasal d\u00fczenlemeyi yapt\u0131k. ,Muhalefetin elemanlar\u0131ndan biri; bunlar b\u00f6yle dedi ama bu \u00f6demeyi yapmayacaklar, yapsalar bile 1.000- 1.500 aras\u0131nda 300 lira, 1.500-2.000 aras\u0131ndakilere \u015fu kadar diye kafas\u0131na g\u00f6re milletin akl\u0131n\u0131 buland\u0131rmaya y\u00f6nelik bir tak\u0131m yalan yanl\u0131\u015f beyanlarda bulunuyorlar. ,Bunun karar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r ve y\u0131lda 2 sefer emekli maa\u015f\u0131 ka\u00e7 para olursa olsun bak\u0131lmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. ,Sadece emeklilerimiz de\u011fil, \u015fehit yak\u0131n\u0131 ve gazilerimiz, vazife ve harp malul\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er ve erba\u015flar, ge\u00e7ici k\u00f6y koruculu\u011fundan emekli olanlar, \u015feref ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar, \u015fampiyon sporcular ve ter\u00f6rden zarar g\u00f6rmesi sebebiyle ayl\u0131k ba\u011flanan b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z da bu ikramiyeden yararlanacak\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. ,\u015eubat d\u00f6neminde i\u015fsizlik oran\u0131n\u0131n 10,6\u2019ya gerilemesini de\u011ferlendiren Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c\u015eubat ay\u0131 i\u015fsizlik oran\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re burada da bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015f\u0131yoruz. Ge\u00e7en sene \u015eubat ay\u0131nda i\u015fsizlik oran\u0131 12,6\u2019yd\u0131, bu senenin \u015eubat ay\u0131nda i\u015fsizlik oran\u0131 10,6\u2019ya d\u00fc\u015ft\u00fc, 2 puanl\u0131k bir gerileme var. ,Haziran ay\u0131 i\u00e7erisinde \u00f6demeler yap\u0131lacak. ,Haziran ay\u0131nda ilk \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcmesi a\u00e7\u0131klanacak. Ocak, \u015eubat, Mart, Nisan b\u00fcy\u00fcmesi Haziran i\u00e7erisinde a\u00e7\u0131klanacak ve orada da \u00fclkemizin, milletimizin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcren bir sonu\u00e7 bekliyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Bu yalanlar\u0131 atanlara milletin k\u00fcrs\u00fcs\u00fcnden; AK Parti\u2019nin s\u00f6z\u00fc senettir, AK Parti\u2019de s\u00f6z a\u011f\u0131zdan \u00e7\u0131kt\u0131 m\u0131 o yerine gelir. \r\n\r\n,Net eline ge\u00e7en para, br\u00fct de\u011fil. Bunlar\u0131n havada u\u00e7u\u015fan vaatlerine millet d\u00f6n\u00fcp bakmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu sefer yalanla dolanla milletin kafas\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yorlar. \r\n