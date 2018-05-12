Başbakan, buğday alım fiyatını açıkladı

Ba\u015fbakan m\u00fcjdeyi az \u00f6nce a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u201cMemleketimizden ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan daha de\u011ferli bir \u015fey yoktur. 15 Temmuz o karanl\u0131k geceyi ben \u00e7ok iyi bilirim neleri ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu \u00fclkenin nas\u0131l b\u00fcy\u00fck bir tehdidin gelece\u011fini Cumhurba\u015fkan\u0131m da bende bizatihi g\u00f6rd\u00fcm. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti tarihinde de\u011fil d\u00fcnya tarihinde g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir i\u015fi ba\u015fard\u0131k.,Milletin iman\u0131 vard\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fc vard\u0131 y\u00fcre\u011fi vard\u0131. Ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayra\u011f\u0131 indirmedi ezanlar\u0131 dindirmedi. Al\u00e7aklara hak etti\u011fi dersi verdik. Bir daha bug\u00fcnleri ya\u015famamak i\u00e7in 24 Haziran\u2019da bu ba\u015far\u0131y\u0131 yapaca\u011f\u0131n\u0131z se\u00e7imlerle ta\u00e7land\u0131r\u0131yoruz. Yap\u0131lacak se\u00e7imlerin \u00fclkemize milletimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum. ,Gelirken tar\u0131m bakan\u0131m\u0131zla konu\u015ftuk. Bu\u011fday al\u0131m fiyat\u0131 hububat, Bu\u011fday al\u0131m fiyatlar\u0131 her sene destekleniyor, mevsim \u015fartlar\u0131ndan sonar hasat biraz erken ba\u015flad\u0131. TMO \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Ge\u00e7en sene ton ba\u015f\u0131na 940 lira fiyat veriyorduk. Referans fiyat\u0131. \u00c7ift\u00e7inin eme\u011finin al\u0131n terinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131. Bu sene bu fiyat\u0131 tekrar g\u00f6zden ge\u00e7irdik, 1050 TL\u2019ye \u00e7\u0131kard\u0131k. Y\u00fczde 12 art\u0131\u015f. Hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun. ,Y\u00fczde alt\u0131ya kadar bu\u011fday\u0131n kalitesine g\u00f6re ilave prim \u00f6denecek. Rakam 1110 liraya geliyor. Lisansl\u0131 depoculuk sistemini devreye ge\u00e7irdik. Bu asl\u0131nda tar\u0131mda bir devrimdir. Yani bug\u00fcn \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131kt\u0131, tarladan kald\u0131rd\u0131n ambara koydun. Koyamad\u0131\u011f\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fcyecek. Bug\u00fcn ihtiyac\u0131n yok fiyat da iyi de\u011fil gelip depolara koyacaks\u0131n can\u0131n istedi\u011fin zaman satacaks\u0131n." \r\n