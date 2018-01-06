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15 Temmuz Destanı
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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
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2017'de 6 sektör tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı
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'Arif V 216' filminin Ankara galası gerçekleştirildi
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Bakan Fakıbaba: 'Tayyip Bey’in kaybetmesi demek Türkiye’nin kaybetmesi demektir'
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Türkiye Elif gibi dimdik ayakta'
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İslam Slimani kimdir, kaç yaşında? | İslam Slimani hangi takıma gidecek?
YAŞAM
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Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Başbakan Yardımcısı Şimşek : 'Gaziantep’in geleceği parlak'
YAŞAM
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İzmir'deki sahil kirliliği vatandaşı isyan ettirdi
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Kamyonet direğe çarptı! E-5'te trafik felç oldu
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Gluten nedir? Gluten'in zararları nelerdir? | Gluten hangi besinlerde bulunur?
GÜNDEM
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Başbakan çiftçiye müjdeyi verdi!
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Sneijder'dan transfer açıklaması
GÜNDEM
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KKTC yarın sandık başına gidecek
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Burak Yılmaz sakatlandı
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Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor
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Başbakan çiftçiye müjdeyi verdi!
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Başbakan Binali Yıldırım: "2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem."
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