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Başbakan'dan müjde üstüne müjde

Başbakan'dan müjde üstüne müjde
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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Tabi Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç orta yaşlı kadın erkek istihdam sağladı. Bu istihdam AB 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide planladığımız değerlerin üzerinde ilk üç ay sonuçları. Bundan sonra da ölü aylardı, Ocak – Şubat – Mart. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde, hem tarımda, hem üretimde bir çok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.Bugün bakanlar kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz.

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