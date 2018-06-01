Başbakan'ın talimatının ardından fiyatı 100 bin TL arttı

UBER-Taksi geriliminin ard\u0131ndan taksi plakalar\u0131nda ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015f Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n talimat\u0131yla de\u011fi\u015ftirilen Karayollar\u0131 Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi ile yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Taksi-UBER mevzusunda yine hareketli g\u00fcnler ya\u015fan\u0131yor. Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Karayollar\u0131 Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi\u2019nde de\u011fi\u015fikli\u011fe gidilmesi ve taksicilerin lehinde bir ad\u0131m at\u0131lmas\u0131yla bu konu yine g\u00fcndemimizde ilk s\u0131raya oturdu. ,\u015eimdiye kadar yasad\u0131\u015f\u0131 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapan UBER\u2019e kar\u015f\u0131 trafik denetimlerinde \u015fof\u00f6rlere ve m\u00fc\u015fterilere Kabahatler Kanunu \u00e7er\u00e7evesinde ceza yaz\u0131l\u0131yordu.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re; Y\u00f6netmelikte de\u011fi\u015fikli\u011fe gidilmesiyle birlikte bu cezai yapt\u0131r\u0131mlara UBER\u2019e D2 Turizm Ta\u015f\u0131ma Belgesi\u2019ni kiralayan turizm acenteleri de dahil edildi. ,Yani art\u0131k denetimlerde bu D2 belgesi sahibi olan acentelere ilk tespitte 50 uyar\u0131 cezas\u0131 verilecek.\r\n\r\n,D2 belgesi 1 y\u0131lda 2 kez korsan ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131kta kullan\u0131l\u0131rsa acentenin belgesi 2 y\u0131l s\u00fcresince iptal edilecek. ,Bu, elbette illegal \u00e7al\u0131\u015fan, vergi vermeyen UBER\u2019e kar\u015f\u0131 at\u0131lm\u0131\u015f ciddi bir ad\u0131m. Fakat denetimle birlikte desteklenmezse istenen sonucu vermeyece\u011fi de a\u015fik\u00e2r.\r\n\r\n,\u0130\u015fte t\u00fcm bu geli\u015fmeler, son iki g\u00fcnde taksi piyasas\u0131n\u0131 da dalgaland\u0131rd\u0131. ,Malumunuz, iki ay \u00f6nce bu kriz patlak verdi\u011finde o d\u00f6nem 1 milyon 600 bin TL olan taksi plaka fiyatlar\u0131 h\u0131zla d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, 1 milyon 400 bin TL\u2019ye kadar gerilemi\u015fti. ,\u0130ki ayl\u0131k s\u00fcre zarf\u0131nda plaka fiyatlar\u0131nda 100 bin TL daha art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\u015eimdi, sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Karayollar\u0131 Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi\u2019nde yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle beraber plaka fiyatlar\u0131 yine artt\u0131. ,Taksi plakas\u0131 al\u0131m sat\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Otocenter\u2019da plaka fiyatlar\u0131 2 g\u00fcnde 100 bin TL art\u0131\u015f g\u00f6sterdi ve yeniden 1 milyon 600 bin TL\u2019ye \u00e7\u0131kt\u0131. Ne var ki Otocenter\u2019da halihaz\u0131rda plaka al\u0131\u015f ve sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, plaka sahiplerinin de al\u0131c\u0131n\u0131n da beklemekten yana oldu\u011funu belirtmekte yarar var.\r\n\r\n,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Ula\u015f\u0131m Koordinasyon Merkezi, d\u00fcn toplanarak turizm belgesi ile korsan ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 bir dizi karar ald\u0131. ,\u0130BB Ba\u015fkan\u0131 Mevl\u00fct Uysal, \u201cTurizm belgesi alan ki\u015fi veya firma, \u0130stanbul\u2019a gelen ve kendi m\u00fc\u015fterisi olan turistleri bir yerden bir yere g\u00f6t\u00fcrebilir veya \u0130stanbul\u2019da gezdirebilir. Verdi\u011fimiz belgenin amac\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 istemiyoruz. Taksicilere de \u00f6nerimiz, vatanda\u015fa UBER\u2019i aratmayacak bir sistem \u00fczerine kendilerini yenilemeleridir. \u0130TAKS\u0130 tarz\u0131 uygulama ile vatanda\u015fa daha iyi bir hizmet verirlerse \u0130BB olarak taksicilerimizin yan\u0131nda durmaya haz\u0131r\u0131z\u201d dedi.