Başbakan Yıldırım açıkladı! Bedelli askerlik...

Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bedellinin h\u00fck\u00fbmetin g\u00fcndemine resmen girmesiyle ilgili konu\u015ftu. ,Buna g\u00f6re bedelli konusu T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli konular\u0131ndan biri:, H\u00fck\u00fbmet konuyu g\u00fcndemine resmen ald\u0131. Halihaz\u0131rda MHP ve h\u00fck\u00fbmetin her ad\u0131m\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan muhalefet bu konuda bir k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgi beyan etmiyor.,Bedelli askerlik, 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi siyasetin g\u00fcndeminde. ,"Bedelli askerlik se\u00e7imden sonra yap\u0131lacak ilk i\u015f. B\u00fcy\u00fck bir beklenti var. H\u00fck\u00fbmetin \u00f6ncelikli konusu."