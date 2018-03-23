Başbakan Yıldırım açıkladı! Uçuş yasağı kalktı

Cuma namaz\u0131 sonras\u0131 gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplayan Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Irak K\u00fcrt B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi (IKBY)'deki yasa d\u0131\u015f\u0131 referandum sonras\u0131 gerilen ili\u015fkileri takiben al\u0131nan u\u00e7u\u015f yasa\u011f\u0131 karar\u0131n\u0131n bug\u00fcn itibariyle kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, T\u00fcrk hava sahas\u0131n\u0131n Erbil u\u00e7u\u015flar\u0131na bug\u00fcn itibariyle a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m konuya ili\u015fkin, "Kuzey Irak'a u\u00e7u\u015flarda hava saham\u0131z\u0131 bug\u00fcn itibariyle a\u00e7\u0131yoruz" ifadelerini kulland\u0131.