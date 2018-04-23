Başbakan Yıldırım'dan 'Abdullah Gül' açıklaması

Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan 'Abdullah G\u00fcl' a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn aday olaca\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine...,"Bunu Abdullah beye sormak daha do\u011fru olur"dedi.,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek \u0130Y\u0130 Parti\u2019ye ge\u00e7mesine ili\u015fkin, \u201cOnun de\u011ferlendirilecek nesi var\u201d dedi. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun, \u201cDemokrasinin gere\u011fini yapt\u0131k\u201d ifadelerine kar\u015f\u0131l\u0131k ise \u201cyersen\u201d de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m: "Olas\u0131l\u0131klara g\u00f6re amel edilmez. Nezaketi bize \u00f6\u011fretecek olanlar nezaketli i\u015f yaps\u0131nlar."