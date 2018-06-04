Başbakan Yıldırım'dan bedelli sinyali

\u0130stanbul\u2019da gazete ve televizyonlar\u0131n y\u00f6neticileriyle iftarda bulu\u015fan Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,G\u00fcndemde af olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bedellinin de \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 sinyalini verdi. ,CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce\u2019ye \u201cFizik \u00f6\u011fretmeni savruluyor\u201d diye y\u00fcklenen Ba\u015fbakan, \u0130nce\u2019nin apoletini s\u00f6kmekle tehdit etti\u011fi \u0130kinci Ordu Komutan\u0131 Orgeneral Metin Temel\u2019e de sahip \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte Ba\u015fbakan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan notlar:,(Bah\u00e7eli\u2019nin af a\u00e7\u0131klamas\u0131) Bizim g\u00fcndemimizde af yok. Say\u0131n Bah\u00e7eli\u2019yle bu ilk a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra konu\u015ftum. Kendisi hassasiyetlerini dile getirdi. Karar sizin tarz\u0131nda bir ifadede bulundu. Biz de g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcz\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131k ve g\u00fcndemimizde af olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ettik.,(Bedelli ile ilgili beklenti) Bak\u0131n \u015fu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik \u00e7a\u011f\u0131 gelmi\u015f olanlar\u0131n say\u0131s\u0131 585 bin 210, yoklama ka\u00e7a\u011f\u0131 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerli\u011fini ertelemi\u015f olanlar 2 milyon 930 bin 279, bu \u00f6\u011frencilik d\u0131\u015f\u0131nda erteleyenler. Bir de \u00f6\u011frencilik nedeniyle ertelemi\u015f olanlar var. Onlar da 1 milyon 885 bin 438. Silah alt\u0131nda bulunan er say\u0131s\u0131 da 360 bin 869. Ve 2019\u2019da planlanan silah alt\u0131na al\u0131nacak say\u0131 345 bin 933. Toplam 5 milyon 448 bin 858 ki\u015fi var askerlikle ili\u015fkisi devam eden. Bunu 345 bin 933\u2019e b\u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman 15.7 y\u0131l, yakla\u015f\u0131k 16 y\u0131l s\u00fcr\u00fcyor. Bunlar\u0131n ya\u015flar\u0131n\u0131 dondursak bile 16 y\u0131l boyunca askerlik bu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde bir engel, sorun olarak devam edecek; ger\u00e7ek bu. \u0130htiyac\u0131m\u0131z belli, 350 bin. Ama birikmi\u015f 5,5 milyon vatanda\u015f var, nas\u0131l \u00e7\u00f6zece\u011fiz? Bir \u015fekilde \u00e7\u00f6z\u00fclmesi laz\u0131m. Tabii esas olan savunma g\u00fcc\u00fcm\u00fczde bir zaafiyet ya\u015fanmamas\u0131. Eldeki rakamlar b\u00f6yle bir zaafiyetin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. 5,5 milyon insan\u0131n sorununun fark\u0131nday\u0131z. T\u00fcm hassasiyetler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak sorunu nas\u0131l \u00e7\u00f6zeriz ileride de\u011ferlendirilir. Ama bug\u00fcnk\u00fc g\u00fcndemimiz de\u011fil.,(Muhalefetin vaadleri) Bunlar en iyi kapatmay\u0131, geriye gitmeyi biliyor. Yerli otomobile kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kman\u0131n akla ziyan bir i\u015f oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.\r\n(Muharrem \u0130nce\u2019nin Demirel\u2019in yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn daha ucuz oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcndeki s\u00f6zleri): Muharrem \u0130nce fizik \u00f6\u011fretmeni, ama konu\u015fmalar\u0131yla merkezka\u00e7 kuvvetin form\u00fcl\u00fcnden uzakla\u015f\u0131yor yava\u015f yava\u015f. Kritik h\u0131z\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131nca savrulma olur biliyorsunuz, \u015fu anda savrulma faz\u0131na ge\u00e7mi\u015f durumda. 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc milli b\u00fct\u00e7eyle, yani vatanda\u015f\u0131n vergisiyle yap\u0131lan k\u00f6pr\u00fcler. Bu borcu \u00f6derken ge\u00e7en de katk\u0131 sa\u011flad\u0131, ge\u00e7meyen de. Ama Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, Osman Gazi K\u00f6pr\u00fcs\u00fc farkl\u0131. Bu yap-i\u015flet-devret modeliyle yap\u0131ld\u0131. Birisi 7-8 sene sonra, birisi de 16-17 sene sonra bize geri d\u00f6necek. Ondan sonra ister bedava yapar\u0131z, ister paral\u0131 yapar\u0131z.,(\u0130nce\u2019nin generalin apoletini s\u00f6kece\u011fim a\u00e7\u0131klamas\u0131): Bir yandan ben cumhurba\u015fkan\u0131 olursam hakimler aya\u011fa kalkmas\u0131n diyeceksin, sonra be\u011fenmedi\u011fin durum olursa apoletlerini s\u00f6kerim diyeceksin, Hitler\u2019e \u00f6zeniyor. 15 Temmuz\u2019u yapanlar oldu, mahkeme s\u00f6k\u00fcyor apoletleri, biz s\u00f6km\u00fcyoruz. Metin Temel Pa\u015fa 15 Temmuz gecesi b\u00fcy\u00fck bir kahramanl\u0131k yapm\u0131\u015ft\u0131r, ben buna bizzat \u015fahidim. Bu darbeye kar\u015f\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck i\u015f g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcr. Kendisi bu darbenin bast\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6nemli akt\u00f6rlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var. Afrin operasyonunda da tart\u0131\u015f\u0131lmaz bir ba\u015far\u0131s\u0131 var, Cerablus\u2019ta da \u00f6yle, de\u011ferli bir komutand\u0131r. De\u011ferli komutanlar kolay yeti\u015fmiyor. Onun i\u00e7in b\u00f6yle sorumsuz beyanatlardan adaylar\u0131n ka\u00e7\u0131nmas\u0131nda yarar g\u00f6r\u00fcyorum.,(UBER\u2019in yasaklanmas\u0131): T\u00fcrkiye her t\u00fcrl\u00fc te\u015febb\u00fcs\u00fcn yap\u0131labilece\u011fi bir \u00fclke. Ama bu yasalar \u00e7er\u00e7evesinde olmas\u0131 laz\u0131m. Bizim derdimiz UBER de\u011fil. Denetim yetersizli\u011fini kullanarak i\u015fi bir \u015fehir i\u00e7i ta\u015f\u0131ma a\u011f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrm\u00fc\u015fler. Hem