Başbakan Yıldırım'dan İran'a yönelik olası saldırı planlarına net cevap

Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sosyal payla\u015f\u0131m a\u011f\u0131 Youtube'da gen\u00e7lerle bulu\u015ftu. \r\n,ABD'nin Irak ve Suriye'nin ard\u0131ndan \u0130ran'a m\u00fcdahale hedefinde bulundu\u011fu ve b\u00f6yle bir olas\u0131 sald\u0131r\u0131 plan\u0131na T\u00fcrkiye'nin yakla\u015f\u0131m\u0131na ili\u015fkin bir soruya cevap veren Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u0130ran'a kar\u015f\u0131 bir sald\u0131r\u0131ya asla destek verilmeyece\u011fini ifade etti.\r\n,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"Biz ABD'nin \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'n\u00fc sadece ter\u00f6rle m\u00fccadele ama\u00e7l\u0131 kullanmas\u0131na izin verdik. Herhangi bir \u00fclkeyi vurmak i\u00e7in bizim \u00fcslerimizi asla kullanamaz. ABD, Irak'\u0131 i\u015fgalinde T\u00fcrkiyeyi kullanabildi mi? 1 Mart tezkeresi ABD'nin T\u00fcrk topraklar\u0131n\u0131 kullanarak yapaca\u011f\u0131 bir operasyondu biz reddettik.","\u0130ran bizim 600 as\u0131rl\u0131k Kasr-\u0131 \u015eirin anla\u015fmas\u0131ndan beri herhangi bir sava\u015f yapmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir kom\u015fumuz. Bir kom\u015fumuza kar\u015f\u0131 onlara destek sa\u011flamam\u0131z asla d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez."