Başbakan Yıldırım'dan olaylı derbi için ilk açıklama

Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "\u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019e yap\u0131lan bu sald\u0131r\u0131 kabul edilemez. \u015eiddetle k\u0131n\u0131yorum. Dostlu\u011fa futbola uyan bir \u015fey de\u011fildir. \u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019e ge\u00e7mi\u015f olsun diyorum. Tabi ma\u00e7 tak\u0131mlar aras\u0131nda rekabet ola\u011fan bir \u015feydir. Ama bu rekabeti \u015fiddete d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz zaman bu e\u011flence olmaktan \u00e7\u0131k\u0131yor. Ha anar\u015fi ha orada ya\u015fanan \u015fiddet. Bu tip olaylar\u0131n baz\u0131 provokasyonlarla ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde ge\u00e7mi\u015ften gelen tecr\u00fcbeler var. Ba\u015fta y\u00f6neticiler olmak \u00fczere taraftarlar\u0131 futbolun zevkine keyfine varmaya davet ediyorum. Kavgayla futbol olmaz. Tak\u0131mlar\u0131m\u0131z da asla bunu hak etmiyor. Bu arada TFF de gerekli ara\u015ft\u0131rma soru\u015fturmalar\u0131 yap\u0131yor. Ne gibi m\u00fceyyidesi varsa sorumlu olanlar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6recek.",Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, olaylar nedeniyle yar\u0131m kalan Fenerbah\u00e7e ile Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 i\u00e7in ilk kez konu\u015ftu. \r\n,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, cuma namaz\u0131 sonras\u0131 T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda yar\u0131m kalan Fenerbah\u00e7e-Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131na ili\u015fkin soruyu yan\u0131tlad\u0131.\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "TFF de gerekli ara\u015ft\u0131rma soru\u015fturmalar\u0131 yap\u0131yor. Ne gibi m\u00fceyyidesi varsa sorumlu olanlar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6recek" dedi.\r\n